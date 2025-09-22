系微首度推出資安軟體 目標五年內營收占比20%

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-22 17:03

PC BIOS 龍頭系微 (6231-TW) 今 (22) 日宣布，推出 AdmynCVE 產品，首度跨足資安領域，目前已獲政府認證，力拚五年內資安營收占比達 20%，加速轉型成資安解決方案供應商。

系微董事長王志高。(鉅亨網記者魏志豪攝)

系微為全球 PC 領域的 BIOS 龍頭，此次新推出 AdmynCVE 主要瞄準現階段最受矚的資安領域，除了結合全球 CVE 弱點資料庫，也提供全自動化修補或修補指引，更可以進行無數次掃描，目前已通過「資安能量登錄及資通安全自主產品認證」，成功進入台灣公共採購平台。

王志高說，AdmynCVE 初期瞄準既有企業客戶，目前已獲兩家上櫃公司簽約採用，且與市面常見的掃描不同，市面上普遍屬於黑箱掃描，從外部檢測漏洞；而系微主打是白箱掃描，能更直接發現更高危險性的漏洞，可與市面上軟體進行互補。

他看好，全球資安市場規模遠大於 BIOS，且資安產品單價明顯較高，公司希望藉由資安產品線成功轉型，目標五年內資安營收比重達 20%，且資安應用領域除電子業外，也期望往終端發展。