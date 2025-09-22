鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-22 17:34

聯準會如期降息一碼，主席鮑爾強調此次為「風險管理式降息」，目的在避免就業市場進一步降溫。官員預估年底前仍將再降兩碼，並上調今明後三年經濟展望。這是聯準會睽違九個月重啟降息，激勵美股再創新高，引領全球股市走揚。富蘭克林證券投顧表示，政策轉向主因在於就業市場下行風險，預期美國經濟放緩但不至於衰退，第四季旺季行情可期。

全球股市資金狂潮！ETF單周流入580億美元美國獨占7成 法人：佈局科技與債市正當時。（圖: shutterstock)

資金流向方面，過去一週股票型 ETF 淨流入金額達 580.75 億美元，其中美國市場獲 424.99 億美元、亞洲 58.65 億美元，其餘歐洲、日本、中國分別獲 14.85 億、14.73 億與 12.78 億美元。產業 ETF 方面，金融、工業、原物料為前三大淨流入產業，主題型、保健與能源則呈現淨流出。

富蘭克林坦伯頓全球穩定月收益基金經理人陶德．布萊頓指出，聯準會重啟降息後，未來六至十二個月有望再降息 50~100 個基本點，為股債市營造有利環境。他認為，儘管股市評價面已拉高，但仍有許多估值低的優質機會，看好美國企業在人工智慧革命中的全球領先地位，跨產業投資題材豐富。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森 ‧ 柯堤斯表示，AI 正走向大規模創新之路，目前市場已反映部分獲利機會，但尚未充分反映 AI 帶來的效率提升與跨領域創新浪潮。他認為，科技領域外的 AI 應用潛力仍待市場發掘。

富蘭克林坦伯頓日本基金經理人邱正松指出，日本自民黨將於十月舉行黨魁選舉，後續再由國會指名首相。無論人選為何，日本經濟已進入溫和擴張階段，物價與薪資水準攀升，日股投資前景明確，日本央行也無維持過度寬鬆政策的理由。

債市方面，固定收益型 ETF 過去一週淨流入 59.28 億美元，其中美國市場獲 25.49 億美元資金，但亞洲與歐洲市場分別遭 5.44 億與 1.63 億美元淨流出。投資等級債市淨流入 27.87 億美元，非投資等級債市則獲 5.38 億美元。

富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫 ‧ 華勒表示，企業基本面仍健康，關稅影響輕微，降息有助於緩解企業成本壓力，降低違約風險，非投資等級債市展望佳。

富達投信則表示，美國降息雖未帶動殖利率下滑，股債市漲跌互見。富達國際宏觀與戰略資產團隊認為，聯準會對數據反應將更難預測，預期今年再降息兩次後暫停，但 2026 年新任主席上任後，降息機率可能再度上升。