鉅亨網記者魏志豪 台北
台股今 (31) 日迎來 2025 年封關日，台積電再衝新高價，領軍電子股走強，帶動盤中一度衝破 2 萬 9 千點大關，終場收在 28963.6 點，為歷史收盤新高價，漲幅達 256.47 點，成交量更放大至 5477 億元。2025 年全年大盤上漲 5928.2 點，超越 2024 年的漲點 5104.29 點，漲幅達 25.7%。
權值股今日走勢分歧，電子股表現強勢，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上漲約 2%，收在最高點 1550 元，市值正式突破 40 兆元大關， 鴻海 (2317-TW) 也小漲 1%，台達電 (2308-TW) ，聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW)(ASX-US) 也都在盤面上表態。
其他如廣達 (2382-TW)、緯穎 (6669-TW)、緯創(3231-TW) 與國巨 *(2327-TW) 皆有 2-3% 的漲幅，為大盤走勢增溫。不過，金融股普遍遭壓抑，富邦金 (2881-TW)、國泰金(2882-TW) 都下跌約 1% 左右。
盤面今日再度由記憶體擔綱多頭焦點，宜鼎 (5289-TW)、十銓 (4967-TW) 與晶豪科 (3006-TW) 全數亮燈漲停，其他如群聯 (8299-TW)、威剛 (3260-TW)、凌航 (3135-TW) 漲幅也都至少半根起跳。