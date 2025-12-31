台股今 (31) 日迎來 2025 年封關日，台積電再衝新高價，領軍電子股走強，帶動盤中一度衝破 2 萬 9 千點大關，終場收在 28963.6 點，為歷史收盤新高價，漲幅達 256.47 點，成交量更放大至 5477 億元。2025 年全年大盤上漲 5928.2 點，超越 2024 年的漲點 5104.29 點，漲幅達 25.7%。