〈台股開盤〉電子權值上漲表態 一度漲近150點 五日線失而復得

鉅亨網記者魏志豪 台北


台股繼上週五創高後爆量拉回，今 (22) 日早盤開高表態、一度上漲約 150 點，達 25724 點，五日線失而復得，但隨著高檔獲利了結賣壓出籠，漲點略為收斂，預計今日成交量約 5000 億元，較上週五減少。

〈台股開盤〉電子權值上漲表態 一度漲近150點 五日線失而復得。(鉅亨網資料照)

權值股普遍走強，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 小漲至 1275 元，鴻海 (2317-TW) 上漲超過 1%，重返五日線，台達電 (2308-TW) 同樣走揚 1%，其他如富邦金 (2881-TW)、國泰金(2882-TW)、廣達(2382-TW) 也都在盤面上表態，為大盤走勢增溫。


不過，聯發科 (2454-TW) 持續受輝達 (NVDA-US) 結盟英特爾 (INTC-US) 消息衝擊，再度下挫 1%，跌破月線關卡，先前漲多的智邦 (2345-TW) 也跌約 1%。

盤面焦點持續聚焦記憶體概念股，晶豪科 (3006-TW) 亮燈漲停，模組廠威剛 (3260-TW)、創見(2451-TW)、宇瞻(8271-TW)、十銓(4967-TW) 皆漲逾 2% 至 5%，族群走勢相當凌厲。

文章標籤

台股開盤台積電聯發科英特爾鴻海台達電

