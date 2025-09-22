〈台股開盤〉電子權值上漲表態 一度漲近150點 五日線失而復得

台股繼上週五創高後爆量拉回，今 (22) 日早盤開高表態、一度上漲約 150 點，達 25724 點，五日線失而復得，但隨著高檔獲利了結賣壓出籠，漲點略為收斂，預計今日成交量約 5000 億元，較上週五減少。