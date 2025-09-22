〈焦點股〉PA廠各擁題材 全訊、宏捷科帶頭連袂漲逾半根停板

上周中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」首度於軍工業展展出，即將步入量產階段，加上明 (2026) 年台灣國防預算將提升至史上新高，法人預期軍工級功率放大器廠全訊，有望扮演關鍵供應鏈大啖訂單。

除了地緣政治下的國防應用，全訊更將目光投向廣闊的太空領域，積極搶攻低軌道衛星商機，軍工展上也亮相兩類自主開發的低軌道功率放大器，有望為未來衛星通訊終端提供核心動力。