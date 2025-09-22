〈焦點股〉PA廠各擁題材 全訊、宏捷科帶頭連袂漲逾半根停板
鉅亨網記者黃皓宸 台北
PA 功率廠、三五族群全訊 (5222-TW)、宏捷科 (8086-TW) 受惠個別題材利多，今 (22) 日股價表現強勁，其中全訊上周甫結束的軍工國防展，加上雙城論壇延期消息一出，今日股價開高走高，盤中一度漲逾 6.8%。宏捷科則受惠於中國去美政策及 5G 滲透率持續攀升，成功打入中系及韓系品牌手機，盤中帶量上揚 6%。
上周中科院研發打造的天弓四型「強弓飛彈」首度於軍工業展展出，即將步入量產階段，加上明 (2026) 年台灣國防預算將提升至史上新高，法人預期軍工級功率放大器廠全訊，有望扮演關鍵供應鏈大啖訂單。
除了地緣政治下的國防應用，全訊更將目光投向廣闊的太空領域，積極搶攻低軌道衛星商機，軍工展上也亮相兩類自主開發的低軌道功率放大器，有望為未來衛星通訊終端提供核心動力。
宏捷科則是第 3 季起進入傳統旺季，手機備貨需求推升營收成長，下半年營運動能逐季增溫，法人預估第 3 季營收將有雙位數季增空間。
法人表示，宏捷科有望成為韓系品牌全系列手機產品的主要 PA 供應商，預計將於第 4 季小量出貨，明年有望放量出貨，有望挹注宏捷科業績增長發酵。
