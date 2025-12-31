〈2025封關〉AI供應鏈譜出史詩之年 台股觸2萬9五線齊紅創八大驚奇

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-12-31 18:28

2025 年台股寫下華麗終章，加權指數封關日一度站上 2 萬 9，終場收在 28963.6 點，全年狂飆 5928.5 點，不僅刷新史上最大年度漲點紀錄，更以日、月、季、半年、年線「五線齊紅」強勢收官，對台灣股民而言，也是驚心動魄後迎來的大豐收，平均每人賺進 149 萬元。台積電領軍 AI 供應鏈強勢表現，記憶體族群也成為下半年大黑馬。《鉅亨網》盤點了 2025 年台股最令人震撼的「八大驚奇」，讓讀者快速掌握重點。

AI供應鏈譜出史詩之年 台股觸2萬9五線齊紅創八大驚奇。(鉅亨網資料照)

驚奇一、台股 2025 飆漲 5928 點創紀錄 逼近 2 萬 9 史上新高封關

4 月受美國對等關稅議題衝擊，台股一度下探 17306 點，出現單日重挫逾 2000 點的恐慌性拋售，隨後市場展現驚人韌性，靠著 AI 題材帶飛相關供應鏈表現，大盤自低點反彈逾 11000 點，創下台股史上最具規模的 V 型翻轉，全年累計上漲 5928.5 點，以 28963.6 點封關，創下台股史上封關新高與年度最大漲點紀錄。

驚奇二、台股市值突破 94 兆元 2025 每位股民平均狂賺 149 萬元

加權指數今年大漲 25.7%，帶動市值長胖 20 兆 4639 億元，總市值衝上 94 兆 3657 億元。根據證交所公告截至今年 11 月底的統計資料，台股投資人開戶數為 1371 萬 4232 人，以此推算，2025 年平均每位股民獲利 149.2 萬元。

驚奇三、護國神山台積電 1550 元封關 市值衝破 40 兆元大關

權王台積電 (2330-TW) 以 1550 元新天價封關，全年大漲 475 元，其市值來到 40.19 兆元，全年市值增加 12.32 兆元，不僅貢獻大盤六成漲點，更讓台積電在世界市值排名中穩居前段班，在 AI 供應鏈中持續扮演核心且關鍵的地位。

驚奇四、台達電躍升台股三哥 市值翻倍衝上 2.5 兆元

台達電 (2308-TW) 今年從大牛股搖身一變為飆股，股價從 400 多元一路漲至千元，儘管未能以歷史新高價封關，但市值在一年內大增約 1.38 兆元，衝上 2.5 兆元，超車聯發科躍居市值第三大，為 2025 年最成功的轉型標竿。

驚奇五、半導體類股指數漲幅稱霸 記憶體雙雄成最大黑馬

半導體類股指數 2025 年表現傲視群雄，漲幅大幅超越加權指數，受惠於 2 奈米提前量產與 CoWoS 產能爆發，半導體供應鏈從上游 IP 設計、設備商到封測廠，全面交出歷史最佳獲利成績單。除了台積電外，沉寂多時的記憶體族群成為年度最大黑馬，南亞科 (2408-TW) 受惠於傳統型記憶體供給吃緊與 AI PC 換機潮，全年股價狂飆 559%；華邦電 (2344-TW) 也交出 458% 的亮麗漲幅。

驚奇六、金融指數脫胎換骨 多檔金控股改寫新天價

2025 年金融股不再是多頭最後一棒，11、12 月更是扮演撐盤要角，國泰金、富邦金、中信金、永豐金、元大金等金控股連番改寫歷史、波段新高，帶動上市金融類股指數一度衝上 2442.05 點，最終以 2394.25 點封關，累計全年上漲 17.15%。

驚奇七、千金俱樂部擴編 台股 27 檔千金股創紀錄

驚奇八、主動式 ETF 元年催生 17 檔 展現「超額報酬」魅力