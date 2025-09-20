千億美元大撒幣！OpenAI瘋狂擴增伺服器 確保運算能力供應
鉅亨網編譯段智恆
根據《The Information》周五 (19 日) 報導，人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 計劃未來 5 年將再投入約 1,000 億美元，向雲端服務供應商租用備援伺服器，以確保算力資源安全。
報導引述公司高層與股東會議上的討論指出，這筆新支出將額外疊加在 OpenAI 既有的龐大資本規劃之上。先前該公司已預估，2025 年至 2030 年間將支出約 3,500 億美元用於伺服器租賃，現在再加上備援伺服器，平均每年將支出約 850 億美元。
這項規模驚人的投資，反映出當前人工智慧公司為了取得受限的高階運算資源，不惜投入數以千億計美元的資金，以搶占模型開發領先優勢。此舉也預料將持續推升雲端服務供應商與晶片製造商的需求與營收。
《The Information》報導補充指出，OpenAI 高層認為，這些備援伺服器具有「可變現性」(Monetizable)，因為它們可能在未來帶來尚未列入財測的額外收入，不論是推動新研究突破，或支撐產品使用量激增，都能成為公司成長動能。
截稿前，OpenAI 方面未立即回覆置評請求。
除了最新的伺服器支出規劃，OpenAI 財務壓力也持續受到關注。該公司本月稍早據報預估，將在 2029 年前消耗約 1,150 億美元現金，用於支持人工智慧模型的訓練與運算需求。這顯示其龐大資金需求與現金流壓力，仍是未來數年的重大挑戰。
OpenAI 旗下聊天機器人 ChatGPT 自 2022 年底推出以來快速走紅，帶動市場競爭激烈。隨著各大企業爭相投入 AI 模型研發，算力基礎設施成為稀缺資源，也讓雲端運算與 AI 晶片供應商成為最大受益者。
- EBC全球百萬美金交易大賽 立即體驗
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 美中熱線！川普稱APEC將見習近平 未來各自規劃互訪
- 川普稱TikTok交易接近完成 美中框架協議曝光
- 〈美股早盤〉Fed降息推升風險偏好 主要指數延續漲勢
- 蘋果小心了！OpenAI大舉挖角人才+搶供應鏈硬體野心曝光
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇