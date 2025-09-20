鉅亨網編譯段智恆 2025-09-20 02:40

‌



根據《The Information》周五 (19 日) 報導，人工智慧 (AI) 新創 OpenAI 計劃未來 5 年將再投入約 1,000 億美元，向雲端服務供應商租用備援伺服器，以確保算力資源安全。

千億美元大撒幣！OpenAI瘋狂擴增伺服器 確保運算能力供應(圖：REUTERS/TPG)

報導引述公司高層與股東會議上的討論指出，這筆新支出將額外疊加在 OpenAI 既有的龐大資本規劃之上。先前該公司已預估，2025 年至 2030 年間將支出約 3,500 億美元用於伺服器租賃，現在再加上備援伺服器，平均每年將支出約 850 億美元。

‌



這項規模驚人的投資，反映出當前人工智慧公司為了取得受限的高階運算資源，不惜投入數以千億計美元的資金，以搶占模型開發領先優勢。此舉也預料將持續推升雲端服務供應商與晶片製造商的需求與營收。

《The Information》報導補充指出，OpenAI 高層認為，這些備援伺服器具有「可變現性」(Monetizable)，因為它們可能在未來帶來尚未列入財測的額外收入，不論是推動新研究突破，或支撐產品使用量激增，都能成為公司成長動能。

截稿前，OpenAI 方面未立即回覆置評請求。

除了最新的伺服器支出規劃，OpenAI 財務壓力也持續受到關注。該公司本月稍早據報預估，將在 2029 年前消耗約 1,150 億美元現金，用於支持人工智慧模型的訓練與運算需求。這顯示其龐大資金需求與現金流壓力，仍是未來數年的重大挑戰。