xAI傳以2000億美元估值募資100億美元 馬斯克駁斥假新聞

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-20 05:05

《CNBC》周五 (19 日) 引述知情人士報導稱，馬斯克旗下 AI 新創公司 xAI 正以 2000 億美元估值向投資人募資 100 億美元。但隨後被馬斯克打臉稱公司未有募資進行中。

xAI傳出高估值募資消息，但馬斯克隨即在X平台駁斥相關報導。(圖:Shutterstock)

這是開發基礎 AI 模型公司估值飆升的最新例子。本月稍早，AI 新創 Anthropic 以 1830 億美元估值募資 130 億美元。龍頭 OpenAI 則透過股份二級市場交易，估值達到 5000 億美元。

馬斯克否認募資傳言

據《CNBC》記者 David Faber 報導，這次募資是在馬斯克數周前以約 1500 億美元估值募得 100 億美元債權和股權融資後進行。去年 12 月，xAI 曾募資 60 億美元用於 AI 開發。

不過周五稍晚，馬斯克在 X 平台發文稱該報導為「假新聞」，並表示「xAI 目前沒有募資」。

在《CNBC》報導消息一出後不久，馬斯克在 X 上打臉內容錯誤。（圖：截自馬斯克 X 帳號)

今年 3 月，馬斯克宣布 xAI 與其社群平台 X 進行全股票合併，前者估值 800 億美元，後者估值 330 億美元。馬斯克 2022 年以約 440 億美元收購推特，後更名為 X。