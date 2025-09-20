xAI傳以2000億美元估值募資100億美元 馬斯克駁斥假新聞
鉅亨網編譯王貞懿
《CNBC》周五 (19 日) 引述知情人士報導稱，馬斯克旗下 AI 新創公司 xAI 正以 2000 億美元估值向投資人募資 100 億美元。但隨後被馬斯克打臉稱公司未有募資進行中。
這是開發基礎 AI 模型公司估值飆升的最新例子。本月稍早，AI 新創 Anthropic 以 1830 億美元估值募資 130 億美元。龍頭 OpenAI 則透過股份二級市場交易，估值達到 5000 億美元。
馬斯克否認募資傳言
據《CNBC》記者 David Faber 報導，這次募資是在馬斯克數周前以約 1500 億美元估值募得 100 億美元債權和股權融資後進行。去年 12 月，xAI 曾募資 60 億美元用於 AI 開發。
不過周五稍晚，馬斯克在 X 平台發文稱該報導為「假新聞」，並表示「xAI 目前沒有募資」。
今年 3 月，馬斯克宣布 xAI 與其社群平台 X 進行全股票合併，前者估值 800 億美元，後者估值 330 億美元。馬斯克 2022 年以約 440 億美元收購推特，後更名為 X。
Faber 指出，馬斯克 5 月表示希望購買 100 萬顆 AI 晶片。
這輪募資的大部分資金可能用於建設裝滿輝達 (NVDA-US) 和超微(AMD-US)GPU 的資料中心，同時也將用於聘請昂貴的 AI 人才。
