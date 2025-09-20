新任聯準會理事駁遭施壓傳言 稱川普僅祝賀未談及利率決策

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-20 04:52

據《CNBC》周五 (19 日) 報導，剛上任的聯準會理事米蘭 (Stephen Miran) 表示，本周利率決策前僅與美國總統川普短暫通話，未受施壓影響投票。

聯準會理事米蘭澄清與川普通話僅為祝賀，強調決策獨立。

這位在周三的利率決策會議上，唯一因主張降息兩碼而投下反對票的官員強調，決策完全獨立。

川普僅祝賀未談投票

「他（川普）周二上午打電話祝賀我，就這樣而已，」米蘭在《CNBC》節目中說：「我沒有跟他談論如何投票，也沒有談論經濟預測。」

川普 1 月連任以來，外界對聯準會獨立性質疑加劇。包含總統大力推動積極降息，公開批評主席鮑爾，以及最新的因房貸詐欺指控而試圖將其解僱的理事庫克（Lisa Cook），川普甚至還表示，明年將對鮑爾的接班人進行「忠誠度測試」。

駁斥利益衝突質疑

由於米蘭是接替臨時辭職的前理事職缺，任期僅到 2026 年 1 月。故他只是暫時告假，而非辭去白宮經濟顧問委員會主席職務，引起不少爭議。

「如果總統要我留任超過 1 月，我會立即辭職，」米蘭強調，自己下周一將在紐約經濟俱樂部演講，對此議題進一步說明。

會議氣氛融洽

儘管任命引發爭議，米蘭表示決策會議氣氛融洽，包括與庫克的互動。「每個人都極其友善，這是非常合作的環境。」