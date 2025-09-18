一文掌握Fed決策重點：風險管理降息、米蘭唯一反對票、年底前料再降兩次

鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2025-09-18 04:09

美國聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (17 日) 宣布，將基準利率下調 25 個基點 (1 碼) 至 4.00% 至 4.25% 的區間，正式啟動 2025 年首次降息，這也是自去年 12 月以來的首次降息。

風險管理降息、米蘭唯一反對票、年底前料再降兩次

以下為本次會議與鮑爾記者會的六大重點：

重點一：鮑爾定調「風險管理降息」

鮑爾在會後記者會指出，本次降息屬於「風險管理」，旨在避免勞動力市場進一步顯著降溫。

鮑爾在會後記者會指出，本次降息屬於「風險管理」 (圖：REUTERS/TPG)

他強調，隨著勞動市場開始降溫，與通膨方面的威脅相比，風險情勢呈現出「截然不同」的景象。

重點二：點陣圖暗示年底前再降兩次

點陣圖暗示年底前再降兩次 (圖片：FOMC)

最新點陣圖顯示，官員預估今年將再降息兩次，年底基準利率可能落在 3.50% 至 3.75% 區間。與 6 月會議相似，官員間仍存在分歧：18 人預測至少降息一次，其中一人甚至預期 6 次；僅一人認為今年不會有降息，顯示整體立場更趨鴿派。

對於 2026 年，官員維持僅降息一次的預測，低於市場押注的兩到三次。

重點三：米蘭投下唯一反對票

新任理事米蘭 (Stephen Miran) 反對僅降息 1 碼，主張應降 2 碼，成為唯一異議票。

相比之下，先前曾反對的理事鮑曼 (Michelle Bowman) 與華勒 (Christopher Waller) 此次則支持小幅降息，與鮑爾及多數成員立場一致。

鮑爾補充說：「今天降息 2 碼壓根沒有獲得廣泛支持。過去五年內的大幅度升降息，通常都是在政策明顯不合時宜、需要迅速調整時才會發生。」

重點四：上調今年經濟成長預測

最新經濟預測摘要 (SEP) 顯示，核心通膨今年將達 3.1%，與 6 月預估相同，並將在 2026 年降至 2.6%，2027 年再降至 2.1%。

失業率方面，聯準會預估今年將升至 4.5%，與之前預測一致。截至 8 月，失業率為 4.3%。失業率預計在 2026 年降至 4.4%，2027 年再回落至 4.3%。

至於經濟成長，聯準會上調美國國內生產毛額 (GDP) 預測，預計今年增長 1.6%，2026 年為 1.8%，2027 年為 1.9%。相比之下，6 月預測分別為今年 1.4%、2026 年 1.6%、2027 年 1.8%。

重點五：更優先關注疲弱的勞動市場

更新後的預測顯示，聯準會下一步政策將更聚焦於就業情勢。鮑爾坦言目前局勢「相當罕見」：過去弱勞動市場往往伴隨低通膨，但如今卻同時出現兩面風險。

鮑爾說：「勞動力市場正在走弱，我們既不需要它再惡化，也不希望它惡化。」其中，少數族裔失業率上升尤其令人憂慮。

重點六：關稅影響將逐步浮現

鮑爾表示，川普政府推動的關稅目前主要由進口商吸收，消費者尚未明顯感受到物價上漲。他解釋：「對消費者的影響有限，傳導速度比預期更慢、程度也更小。」但他提醒，企業最終計劃把更多成本轉嫁給消費者，預計相關影響將於「今年剩餘時間及明年」逐步顯現。

市場反應

隨著鮑爾開始發表談話並將週三的利率決定描述為「風險管理降息」，美元抹平跌幅，連續第七次在聯準會會議日走強，標普 500 指數短暫上漲後，收盤微跌 0.1%。美債殖利率攀升，其中 2 年期公債殖利率上漲 6 個基點至 3.65%。

華爾街分析

B. Riley Wealth 市場策略師 Art Hogan：由於這次決策完全符合市場共識，我們可能會看到短期內市場出現「買入謠言，賣出事實」的反應。

嘉信理財英國區董事總經理 Richard Flynn 表示，聯準會週三的降息屬於「審慎的一步」，在近期美國勞動市場走軟與川普關稅帶來的通膨隱憂之間取得平衡，投資人現在將關注聯準會今年是否還會進一步降息，特別是在經濟衰退疑慮持續升溫之際。

瑞銀指出，即使鮑爾釋放鷹派訊號，考量整體利率路徑已走低，投資人仍應保持積極布局。