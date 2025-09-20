傳媒體巨擘整併 Paramount瞄準華納兄弟探索頻道

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-20 02:37

‌



據《CNBC》周五 (19 日) 報導，剛完成合併的 Paramount Skydance 正準備收購華納兄弟探索頻道(WBD-US)，出價可能落在每股 22 至 24 美元區間。

Paramount Skydance擬以22-24美元收購華納兄弟探索頻道，打造媒體巨擘。(圖:Shutterstock)

不過該價格僅為推測，收購時程也可能較預期延後。華納兄弟探索頻道股價周五上約 1.38%，截稿前報 18.96 美元。

‌



上周《CNBC》曾報導，Paramount Skydance 正準備提出大筆現金收購要約，可能搶在華納兄弟探索頻道分拆前出手，打造擁有付費電視網路、體育版權和兩大電影工作室的媒體集團。

華納兄弟探索頻道近期宣布，計劃將全球電視網路業務與串流及電影工作室業務分離。