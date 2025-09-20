search icon



傳媒體巨擘整併 Paramount瞄準華納兄弟探索頻道

鉅亨網編譯王貞懿


據《CNBC》周五 (19 日) 報導，剛完成合併的 Paramount Skydance 正準備收購華納兄弟探索頻道(WBD-US)，出價可能落在每股 22 至 24 美元區間。

cover image of news article
Paramount Skydance擬以22-24美元收購華納兄弟探索頻道，打造媒體巨擘。(圖:Shutterstock)

不過該價格僅為推測，收購時程也可能較預期延後。華納兄弟探索頻道股價周五上約 1.38%，截稿前報 18.96 美元。


上周《CNBC》曾報導，Paramount Skydance 正準備提出大筆現金收購要約，可能搶在華納兄弟探索頻道分拆前出手，打造擁有付費電視網路、體育版權和兩大電影工作室的媒體集團。

華納兄弟探索頻道近期宣布，計劃將全球電視網路業務與串流及電影工作室業務分離。

據悉，正式收購案可能有 70% 至 80% 為現金，部分資金來自 Oracle(ORCL-US) 共同創辦人艾利森（Larry Ellison），他是 Paramount Skydance 執行長 David Ellison 的父親，其餘部分將以股票支付。

文章標籤

Paramount華納兄弟探索頻道收購媒體併購OracleWBD甲骨文

