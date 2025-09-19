search icon



〈航運指數〉SCFI連3跌 美國線運價暴挫2-3成 提防船公司轉虧

鉅亨網記者王莞甯 台北


上海航交所今 (19) 日公布最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周續跌 199.9 點至 1198.21 點，不僅連 3 跌，跌幅多達 14%，主要是因美國線運價轉為重挫 20-30%。

cover image of news article
SCFI連3跌 美國線運價暴挫2-3成。(鉅亨網資料照)

主要航線中，遠東到歐洲每 TEU(標準 20 呎櫃) 續跌 102 美元至 1052 美元，跌幅 8.84%；遠東到地中海每 TEU 續跌 100 美元至 1638 美元，跌幅 5.75%。


反觀遠東到美西每 FEU(標準 40 呎櫃) 本周運價一口氣重挫 734 美元至 1636 美元，跌幅多達 30.97%，回吐過去二周 20% 的反彈，而遠東到美東每 FEU 也重挫 750 美元，來到 2557 美元，跌幅 22.68%。

貨攬業者台驊 (2636-TW) 說明，運價重挫主要是因中國市場貨量不夠多，且越是接近 10 月中、再加上十一長假，工廠多選擇觀望不出貨， 因此，即便東南亞市場貨量不差， 但無法補足中國的缺額，造成運價只能持續下探。

台驊不諱言，船公司美國線 8 月已縮艙約 20%，仍難以撐住運價，運價是否已低於損平點值得觀察。

而歐洲市場目前也是同樣狀況造成價格下滑，不過，台驊認為，10 月中後歐洲線進入簽約時間，船公司應會更積極控艙來穩定運價，否則難以簽約。

文章標籤

航運指數SCFI運價海運貨櫃陽明長榮萬海

台驊控股72.4+2.26%
長榮188.5+2.17%
陽明57.1+1.78%
萬海81.5+0.74%

