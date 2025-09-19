〈航太國防展〉金屬中心投入無人機關鍵模組開發 推動軍工產業量能

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-09-19 13:34

‌



金屬中心積極推動航太與無人機產業發展，投入開發無人機機體結構、飛導控與通訊等關鍵模組，並整合上下游資源與引導產業鏈協作，提升無人機產業的國際能見度與競爭力。

金屬中心投入無人機關鍵模組開發 推動軍工產業量能。(圖：金屬中心提供)

金屬中心此次參加台北國際航太暨國防工業展，並於今 (19) 日舉辦「航太產業未來發展趨勢」與「太空產業發展趨勢及應用」兩場研討會，就產業現況、國際航空發展趨勢、國防航太與無人機布局等進行分享。

‌



其中，在太空產業研討會中，將聚焦於低軌衛星與自主元件研發，探討國內在核心技術突破、元件認證、國產化推動與國際合作模式上的實務經驗，同步國家太空中心及產學研代表亦分享成功案例，協助業者縮短技術差距。

金屬中心表示，持續秉持「跨域整合、技術創新、鏈結國際」使命，透過政策引導與結合技術研發成果，並深化與政府部門、學研機構及國際產業鏈的合作，協助國內業者拓展國際市場。