台驊：歐美運價走勢分化 9月等待終端拉貨轉強

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-09-09 19:59

‌



貨攬業者台驊控股 (2636-TW) 今 (9) 日公布 8 月合併營收為 15.68 億元，月減 9.2%，年減 40.05%，累計前 8 月合併營收 145.39 億元，年減 13.34%，台驊表示，海運區域市場動能分化，不過，空運相對持穩，進入 9 月後先看海運備貨需求能否再度轉強。

進入9月後先看海運備貨需求能否再度轉強。(鉅亨網資料照)

台驊 8 月海運營收 8.3 億元，月減 13.89%，主要是因歐洲線市場艙位供過於求，拖累整體收益，而美國線雖有貨量支撐，但 8 月運價也維持低檔，對營收挹注有限。

‌



台驊直指，歐洲受到通膨與消費力不足壓抑，進口需求偏弱，新增運力難以完全被吸收，9 月初各主要航線的運價走勢更呈現分化，美國線出現回升，歐洲線則持續承壓，反映出市場結構正逐步調整。

而台驊 8 月空運營收 4.85 億元，月增 1.17%，主要受東南亞與台灣電子產品出貨支撐，尤其越南和菲律賓出口動能持續良好，對區域市場形成支撐，而泰國與柬埔寨則增長幅度有限。

至於中國出口在 2025 年仍受到產業鏈轉移、美中政策不確定性和全球需求波動的多重影響，航線配置與出口結構正處於調整階段。

進入 9 月後，台驊表示，隨著航商啟動一般運價調整措施 (GRI)，行情出現回升，能否隨備貨需求延續，將是市場關注的焦點。