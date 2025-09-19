陽明交大攜手台灣微軟與群聯 開課培育AI人才

鉅亨網記者魏志豪 台北 2025-09-19 18:18

在全球 AI 競爭加速的背景下，政府積極推動 AI 人才培育。在經濟部「AI 新秀計畫」支持下，陽明交大結合台灣微軟 (MSFT-US) 的雲端能量與群聯 (8299-TW) 的地端技術一起開設課程，回應台灣產業對 AI 即戰力人才的迫切需求。

根據這項培訓計畫，學生修畢 320 小時的專業培訓，以及 300 小時的實作專案後，可進入群聯進行四個月的實習，最後還可免費參與微軟 AI-900 國際認證以及群聯系統架構師認證。

陽明交大人工智慧專責辦公室主任曾建超表示，學校希望讓沒有任何 AI 背景的新鮮人能夠系統性理解 AI 從基礎到應用的完整脈絡，並落實到真實企業案例。陽明交大校長林奇宏強調，這不只是教育專案，更是國家 AI 戰略的一環，期盼藉由跨界合作，讓青年學子能快速成長為支撐台灣 AI 產業的新力量。

台灣微軟總經理卞志祥指出，透過 AI-900 認證，學生將直接對接國際標準，縮短產學落差。群聯執行長潘健成則表示，此次將獨家專利邊緣 AI 方案 aiDAPTIV+ 導入校園，讓學生能在真實環境中實作 AI 系統，是教育與產業「雙贏」的重要里程碑。