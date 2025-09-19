鉅亨網新聞中心 2025-09-19 15:20

特斯拉 (TSLA-US) 再度人事異動，Optimus 人形機器人計畫的主要負責人 Ashish Kumar，已正式離職並加入 Meta 擔任研究科學家。這項消息不僅在特斯拉內部引起波瀾，也讓外界開始關注科技界頂尖人才的流動趨勢。

馬斯克再度痛失大將 Optimus靈魂人物跳槽Meta。(圖:shutterstock)

Kumar 自 2023 年 7 月起便在特斯拉擔任此關鍵職位，主導 Optimus 機器人 AI 團隊的開發工作。在他的領導下，Optimus 在多項技術上實現了顯著突破，包括透過觀看人類影片自主學習家務，以及整合統一的神經網路來處理文字指令與動作生成。

這些成果不僅提升了 Optimus 的實用性，也為特斯拉在自動駕駛和 AI 領域的生態系統提供了重要的技術合作。

Kumar 的專業背景深厚，擁有加州大學柏克萊分校的博士學位，在機器人學習和 AI 研究領域聲譽卓著，他的離職無疑為特斯拉的 AI 發展帶來了不確定性。

Kumar 選擇轉投 Meta，外界普遍認為這與 Meta 在生成式 AI 和元宇宙領域的快速發展有關。

近年來，Meta 持續加大對 AI 研究的投入，旗下的 Llama 模型系列和現實實驗室項目為頂尖人才提供了極具吸引力的平台。對於 Kumar 而言，Meta 可能提供了更廣闊的舞台，讓他能進一步探索機器人技術與虛擬互動的融合，這也反映出當前 AI 人才對於更自由、多元研究環境的渴求。

儘管人才流動在科技界是常態，但這已非特斯拉機器人計畫首次面臨關鍵人物離職。今年 6 月，另一位核心人物 Milan Kovac 也離開了公司。這兩次人事變動，讓外界對 Optimus 團隊的穩定性產生質疑。