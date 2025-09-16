鉅亨網編輯林羿君 2025-09-16 13:00

特斯拉 (TSLA-US) 董事長丹候 (Robyn Denholm) 堅稱，除了馬斯克之外，沒有人能勝任領導公司轉型至人工智慧和機器人領域的重任，但他也可能不會以執行長的身分來完成這項任務。

特斯拉董事長爆料：未來十年 馬斯克可能不是CEO。(圖:shutterstock)

丹候接受彭博電視台採訪表示：「他是一位跨世代的領導者，沒有人像伊隆一樣，能夠在未來十年左右的時間裡領導特斯拉。」

這位資深董事會成員在採訪中強烈支持馬斯克，並詳細闡述了特斯拉的接班人計畫，以及為這位執行長提出的巨額薪酬方案。

丹候也承認馬斯克有可能轉任其他領導職務，例如首席產品長，並表示薪酬計畫中「正在考慮」這一點。

董事會上週公布了一項前所未有的薪酬協議，馬斯克可能獲得高達約 1 兆美元的報酬。該方案將在 11 月提交給股東投票，其中包括他必須在未來十年內達成一系列目標才能獲得全額獎勵，例如擴展機器人計程車業務、交付 2,000 萬輛電動車，以及大幅提升特斯拉的市值。

這些獎勵旨在讓馬斯克持續專注於特斯拉，同時該公司也在機器人和人工智慧等新興市場尋求成長。。馬斯克自 2008 年起擔任特斯拉最高主管，同時還掌管著另外四家公司：SpaceX、xAI、Neuralink 和 The Boring Co.。

儘管馬斯克仍會涉足外部公司，但丹候表示，他已證明自己依然能為特斯拉帶來成果。

她說：「這就是伊隆過去的表現。從我們的角度來看，他在特斯拉之外的各種創意努力，實際上也對特斯拉有所幫助。」

特斯拉本月的委託書檔案中包含一項不具約束力的提案，提議入股馬斯克的 xAI 新創公司，這是馬斯克先前曾討論過的一個想法。這兩家公司已經展開合作，將 xAI 的 Grok 整合到特斯拉車輛中，並且 xAI 也已簽訂協議購買特斯拉的 Megapack 電池儲能系統。

馬斯克越來越看好特斯拉在機器人、人工智慧和自動駕駛車輛方面的未來，他本月表示，特斯拉 80% 的長期價值可能來自 Optimus 人形機器人。此外，特斯拉也正在努力擴展其新興的機器人計程車業務，儘管其核心電動車業務在全球許多主要市場的銷量正在下滑。

馬斯克深度參與政治領域，包括今年稍早在川普政府中擔任要角，導致特斯拉需求下滑。這不僅損害了公司品牌，還引發了消費者強烈反彈，甚至使特斯拉展廳遭到破壞。

丹候表示，特斯拉執行長接班人問題，是她從投資者那裡「最常被問到的問題」。她說，，如果特斯拉突然需要新的領導者，公司已有應變計畫；同時，也有一項尋找馬斯克真正接班人的長期計畫，這已納入薪酬方案中。