iPhone 17開售首日 中國消費者偏愛銀色、橙色

鉅亨網編譯鍾詠翔


9 月 19 日早上不到 8 點，蘋果 (AAPL-US) 上海南京東路旗艦店門口，前來領取 iPhone 17 系列手機的顧客排起長龍，目測現場人數超過百人，首日來取機的顧客多為購買 iPhone 17 Pro 和 Phone 17 Pro Max，顏色上今年新增的橙色和傳統的銀色更受偏愛。

cover image of news article
（圖：Shutterstock）

據《澎湃新聞》報導，一位前來取貨的消費者表示，定了一台 Phone 17 Pro Max，更換使用了四年的 iPhone 13，「iPhone 使用習慣了，所以換機還是考慮 iPhone，主要還是操作系統好用。」


與此同時，蘋果旗艦店門外也集聚大批黃牛，數量比去年要多得多。有顧客領取手機後選擇向黃牛出售賺取差價。今年 256G 版 iPhone Pro Max 最吃香，黃牛願意給人民幣（下同）500 元～600 元加價購買，其他版本多為 100 元～200 元。

有黃牛表示，之所以 256G 版願意給出更好價格，是因為要的人多，其他款「賣不起來價」，回收也比較謹慎。

從黃牛反饋看，目前 iPhone 17 標準版不加價，可能考慮貨源比較充足，加價回收再出售可能賺不到差價。

9 月 12 日 20 時，iPhone 17 系列開啟預購，蘋果官網毫不意外再次出現擁堵。今年 Pro Max 依舊搶手，以上海地區為例，僅預購開始不足 20 分鐘，上海 9 月 19 日首發當天可到店取貨的 Pro Max 已經全系無貨，需要等到 20 日才能取貨，且橙色相較於銀色、藍色更為搶手。

台灣時間 9 月 10 日凌晨，蘋果正式發表 iPhone 17 系列，起步容量為 256G，iPhone 17 起售價 5,999 元；首次亮相的輕薄款 iPhone Air，起售價 7,999 元；iPhone 17 Pro 起售價為 8,999 元；iPhone 17 Pro Max 起售價 9,999 元，新增 2TB 儲存頂配版本最高售價可達 17,999 元。

蘋果黃牛iPhone 17

