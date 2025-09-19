鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-19 14:00

現貨黃金 (XAUUSDOZ)價格今 (19) 日在亞洲午盤交易時段反彈 0.35%，徘徊於每盎司 3656 美元附近，終結連 2 日下跌頹勢，主要因為中東地緣政治風險的持續發酵，為黃金這項傳統避險資產提供了支撐力道。

中東緊張局勢再度升溫！現貨黃金今反彈逾0.3% 結束連2日跌勢（圖：Shutterstock）

儘管金價周三 (17 日) 一度飆升至每盎司 3707.35 美元的歷史新高，但隨後因聯準會 (Fed) 主席鮑爾發言、強勁的勞動市場數據及費城聯準會調查結果提振美元信心，與美元掛鉤的貴金屬價格持續承壓。

近期金價短期下挫，但長期看漲趨勢未改。此前，美國公佈的樂觀就業市場數據和 9 月費城聯準銀行製造業指數遠超預期，推動美元走強，部分投資人選擇獲利了結，導致貴金屬承壓。

分析師認為，由於黃金在 Fed 寬鬆週期中通常表現強勁，加上數據顯示瑞士對中國黃金出口量激增 254%，金價長期前景依然樂觀。

同時，中東地緣政治緊張局勢升級進一步支撐金價。以色列媒體報導指出，軍方正準備對加薩城發動大規模地面進攻，過去幾周以來一直在敦促平民撤離至指定人道區域，避險情緒升溫。