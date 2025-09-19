中東緊張局勢再度升溫！現貨黃金今反彈逾0.3% 結束連2日跌勢
鉅亨網編譯陳韋廷
現貨黃金 (XAUUSDOZ)價格今 (19) 日在亞洲午盤交易時段反彈 0.35%，徘徊於每盎司 3656 美元附近，終結連 2 日下跌頹勢，主要因為中東地緣政治風險的持續發酵，為黃金這項傳統避險資產提供了支撐力道。
儘管金價周三 (17 日) 一度飆升至每盎司 3707.35 美元的歷史新高，但隨後因聯準會 (Fed) 主席鮑爾發言、強勁的勞動市場數據及費城聯準會調查結果提振美元信心，與美元掛鉤的貴金屬價格持續承壓。
近期金價短期下挫，但長期看漲趨勢未改。此前，美國公佈的樂觀就業市場數據和 9 月費城聯準銀行製造業指數遠超預期，推動美元走強，部分投資人選擇獲利了結，導致貴金屬承壓。
分析師認為，由於黃金在 Fed 寬鬆週期中通常表現強勁，加上數據顯示瑞士對中國黃金出口量激增 254%，金價長期前景依然樂觀。
同時，中東地緣政治緊張局勢升級進一步支撐金價。以色列媒體報導指出，軍方正準備對加薩城發動大規模地面進攻，過去幾周以來一直在敦促平民撤離至指定人道區域，避險情緒升溫。
然而，美元走強持續壓抑金價，美國初領失業救濟金人數低於預期，費城聯準銀行製造業指數大幅改善，10 年期公債殖利率和實質收益率均穩步上升，美元指數報 97.3，令黃金短期承壓。
儘管如此，金價今日回升至 3,650 美元上方，整體仍保持上行傾向。分析師指出，若金價能穩守 3600 美元大關，中長期看漲趨勢仍將延續。短期來看，3674 美元附近構成阻力，若突破歷史高點 3707 美元，後續目標將向 3750 美元，甚至是 3800 美元上攻，但若跌破 3613 美元，則可能進一步下探 3600 美元整數關口。
- 2025降息周期，誰能決定美股走向？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- Fed降息助漲股市行情 但關鍵風險仍在
- 野村投信鉅作！全台首檔台日雙向跨境ETF，009812正式盛大掛牌
- 00935 ETF正式登陸日本東京證交所！ 野村領航，台日資本市場共譜創新科技投資新篇章
- 沒有大降息！鮑爾：周三降息只是風控 並非走向積極寬鬆
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇