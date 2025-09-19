現貨交易爆量囤金潮將起！10/1下單門檻降至1錢 渣打喊價上看4000美元

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-19 11:07

美國甫宣布降息、地緣政治緊張與貿易關稅等議題持續演變，避險資產的吸引力攀升，黃金再成資產配置的焦點，渣打認為 3500 美元為支撐，不排除上看每盎司 4,000 美元。櫃買中心「黃金現貨交易平台」自 9 月以來至 17 日日均成交值達新台幣 5,083 萬元，並有 7 個交易日成交金額破億，自 10 月 1 日交易門檻降至每台錢，可望掀起國民小資「囤金」熱。

現貨交易爆量囤金潮將起！10/1下單門檻降至1錢 渣打喊價上看4000美元3500成支撐。（圖: shutterstock)

根據臺灣銀行 9 月 19 日最新牌價，黃金存摺每公克黃金賣出價格為新台幣 3,559 元，買入價格為 3,519 元，反映出金價持續高檔震盪的趨勢。分析師指出，黃金價格受多重因素推動，包括美元走弱、利率政策轉向、地緣政治風險升溫與財政紀律疑慮等，預期金價將延續「高檔盤旋」走勢，甚至有望挑戰每盎司 4,000 美元新高。

渣打銀行北亞區首席投資總監鄭子豐表示，黃金近期突破長達四個月的盤整區間，主要受到聯準會主席鮑威爾在傑克森霍爾會議上釋出鴿派訊號，以及美國就業數據疲軟的影響。加上七大工業國 30 年期公債殖利率飆升，顯示市場對財政政策信心動搖，進一步壓低美元，推升黃金需求。

黃金 ETF 資金流向也呈現明顯變化。成熟市場如美國與歐洲的投資人，因應財政與通膨疑慮，積極配置黃金避險；而中國等新興市場則因股市表現亮眼而短期轉向，但隨著節慶季節來臨，預期黃金需求將再度回溫。

櫃買中心也順勢降低黃金投資門檻，報經主管機關核准，自 10 月 1 日起，黃金現貨交易平台最小交易單位將由「1 台兩」（37.5 公克）縮小為「1 台錢」（3.75 公克），投資人僅需少量資金即可參與黃金投資，預料將掀起新一波「囤金」熱潮，吸引更多小資族與年輕族群進場。