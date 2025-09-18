微軟再砸40億美元威州蓋資料中心 2026年數十萬AI GPU將上線
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》周四 (19 日) 報導，微軟宣布將投資 40 億美元在威斯康辛州建設第二座資料中心，而第一座耗資 33 億美元的資料中心將於 2026 年初上線，搭載數十萬顆輝達 AI 晶片。
微軟總裁兼副董事長史密斯（Brad Smith）在記者會上透露，威斯康辛州首座資料中心將配置數十萬顆輝達 (NVDA-US) Blackwell GB200 晶片，專門用於處理 AI 模型運算。
雲端業者正加速擴建產能，搶攻企業 AI 需求商機。目前超過 7 億人使用 OpenAI 的 ChatGPT，主要依賴微軟 Azure 雲端平台。
預付電費穩定成本
微軟承諾以無碳能源抵消資料中心的化石燃料消耗。史密斯在部落格文章中強調：「我們了解全美能源價格持續攀升，努力確保資料中心不會推高當地電費。因此我們預付所需的能源和電力基礎建設費用，讓價格維持穩定，保護消費者免受因我們的資料中心而增加的額外成本。」
這座資料中心建在鴻海 (2317-TW) 原本規劃的製造廠用地上，將創造 400 個微軟正職工作機會。
效能勝過超級電腦 10 倍
微軟執行長納德拉（Satya Nadella）在 X 發文表示：「該廠的效能將是目前全球最快超級電腦的 10 倍，讓 AI 訓練和推論達到史無前例的水準。」
史密斯稱，第二座資料中心規模相當，預計 2027 年或之後開始營運。
