微軟再砸40億美元威州蓋資料中心 2026年數十萬AI GPU將上線

預付電費穩定成本

微軟承諾以無碳能源抵消資料中心的化石燃料消耗。史密斯在部落格文章中強調：「我們了解全美能源價格持續攀升，努力確保資料中心不會推高當地電費。因此我們預付所需的能源和電力基礎建設費用，讓價格維持穩定，保護消費者免受因我們的資料中心而增加的額外成本。」