鉅亨網編輯林羿君 2025-09-17 07:54

‌



英國和美國達成一項技術協議，以加強在人工智慧、量子運算和民用核能領域的合作，以輝達 (NVDA-US) 、輝達 (NVDA-US) 為主的美國頂級公司承諾向英國投資 310 億英鎊（420 億美元）。

輝達、微軟領投 美英達成420億美元《科技繁榮協議》。（圖：REUTERS/TPG）

這項《科技繁榮協議》是川普第二次對英國進行國事訪問的一部分，此次訪問包括週三在溫莎城堡舉行的一場盛大活動，由查爾斯國王和王室成員主持。

‌



英國首相施凱爾指出，此協議有潛力改變兩國數百萬人的未來，並帶來經濟成長與安全。包含多項合作，涵蓋共同開發醫療 AI 模型、拓展量子運算能力以及簡化民用核能專案，將促進兩國的經濟成長、科學研究和能源安全。

美國是英國最大的單一貿易夥伴，其科技巨頭已在英國業務上投入了數十億美元。

為了扭轉多年來經濟成長疲軟的局面，施凱爾正努力將英國打造成一個理想的投資地。他選擇仿效美國，對 AI 等領域採取輕度監管，而非歐盟那種更為干預的模式，以此吸引更多投資。

根據協議內容，晶片製造商輝達將在英國部署 12 萬個圖形處理單元，這是其在歐洲最大的推廣行動。輝達企業副總裁 David Hogan 表示，這些投資將「真正使英國成為人工智慧製造者，而不是人工智慧接受者」。

此外，微軟將在倫敦北部的洛頓建立英國最大的 AI 超級電腦，並計劃總共投資 220 億英鎊於雲端及 AI 基礎設施上。