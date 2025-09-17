微軟砸300億美元投資英國AI基建 建最大超級電腦

鉅亨網編譯王貞懿 2025-09-17 04:11

據《CNBC》周二 (16 日) 報導，微軟 (MSFT-US) 宣布計劃至 2028 年在英國投資 300 億美元建設 AI 基礎設施，其中包括 150 億美元資本支出和 150 億美元營運投資，將與英國雲端運算公司 Nscale 合作打造英國最大超級電腦。

微軟宣布至2028年在英國投資300億美元，將建造擁有2.3萬個先進GPU的超級電腦。(圖:Shutterstock)

微軟宣布投資案之際，適逢美國總統川普於英國進行國事訪問期間。川普周二晚間抵達，預計周三在溫莎城堡受到查爾斯國王和卡蜜拉王后迎接。

微軟總裁態度轉變

微軟總裁史密斯（Brad Smith）周二表示，他對英國的看法近年來已有改觀。2023 年英國曾試圖阻止微軟以 690 億美元收購遊戲公司動視暴雪，史密斯當時曾對此表示批評，但該案最終獲得通過。

「我對英國商業環境並非總是樂觀，」史密斯說，「但政府這幾年的作為讓我很受鼓舞。」

他指出：「幾年前這種規模的投資根本不可能，因為當時監管環境不佳，市場對大型 AI 投資的需求也不足。」

川普、施凱爾將簽 AI 協議

川普訪問期間，各界關注首相施凱爾，他在副首相 Angela Rayner 因房屋稅醜聞離職和內閣改組後，面臨穩定政局的壓力。