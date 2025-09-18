鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-09-18 13:31

美國聯準會（Fed）今日凌晨宣布 2025 年首次降息，基準利率調降一碼至 4.00-4.25% 區間，正式開啟新一輪降息循環。但 Fed 決策過程反映內部對貨幣政策步調的分歧，更為投資市場指引新方向。法人普遍認為，隨著全球進入降息周期，具備收益保護與價格上漲雙重優勢的投資級債券，將成為穩健資金布局的首選標的，特別適合尋求確定性收益的投資人在此時進場。

Fed啟動降息循環 投資級債兼顧收益與資本利得 00982B迎布局良機。（圖: shutterstock）

本次會議決議過程顯現出微妙分歧，利率決議最終以 11：1 的票數通過，唯一投下反對票的理事米蘭（Stephen Miran）主張應一次降息兩碼，態度更為鴿派。值得注意的是，會後聲明稿新增了對就業市場的擔憂，明確指出「失業率有所回升、就業市場下行風險已經上升」，整體基調偏向鴿派，為後續的寬鬆政策預留了伏筆。

此外，本次會議的焦點不僅在於利率本身，更延伸至聯準會的政策框架。主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會上將此次降息定義為「風險管理式」操作，並重申對就業放緩的關注。利率點陣圖顯示，決策官員對 2025 年的利率預測中位數已下移至年內降息三碼的水平，較先前預期增加一碼；同時，聯準會上調了 2025 至 2027 年的經濟成長預測，傳遞出透過預防性降息能夠有效支撐經濟、應對短期衝擊的樂觀訊號。

富蘭克林華美投信 FT 投資級債 20+ ETF（00982B-TW）基金經理人洪慧珊表示，9 月份的降息早在市場預料之中，其影響已多半反映在短天期利率上；然而，根據芝商所 FedWatch 數據，市場預期今年 10 月及 12 月再度降息的機率均不低，這意味著相較於短天期債券，中長天期債券的利率尚有充足的下行空間，未來資本利得潛力更值得期待。

洪慧珊進一步分析，目前並非經濟衰退風險急速上升的時期，因此相較於純粹避險的公債，投資級債券更具吸引力，在當前的經濟環境下，布局投資級債券是相對穩健的策略。

洪慧珊說明，投資級債的收益率普遍優於同天期公債；另一方面，長天期債券在降息趨勢中能提供更顯著的資本利得潛力。Bloomberg 統計顯示，今年第三季整體固定收益型 ETF 淨流入資金高達 1,294 億美元，其中美國債市便吸納了 744 億美元，顯示全球投資人正積極把握利率高檔的布局機會。

對於希望參與此波降息行情的投資人，可關注如 00982B 等相關 ETF。該 ETF 嚴選信評機構均評為投資級的優質公司債，並分散佈局於 10 個已開發國家、17 個產業，有效降低單一風險，並採月配息與收益平準金機制，同時在降息趨勢下，順勢掌握債券價格上漲帶來的資本利得空間。

表、本次聯準會利率決策會議五大重點整理

重點項目 內容說明 降息決議 以 11：1 通過降息一碼至 4.00-4.25% 區間 利率點陣圖 2025 年預計三次降息，力道較前次預期更大 經濟預測 上調 2025-2027 年 GDP 預期，維持失業率展望 縮表計畫 維持每月縮減 600 億美元公債及 350 億美元 MBS 的既定步調。 主席談話 強調此次為「風險管理式」降息，重申對就業市場放緩的關注