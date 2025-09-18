【總經話題】Fed啟動2025年首次降息！鮑爾強調「風險管理」背後藏玄機？

鉅亨研報 2025-09-18 10:43

一、降息循環開啟，市場聚焦 Fed 政策轉向

美國聯準會（Fed）9 月會議正式宣布將基準利率下調 1 碼（25 個基點）至 4.00%-4.25% 區間，這是今年首度降息，也象徵長達一年多的高利率時代開始鬆動。決策以 11 票贊成、1 票反對通過，鮑爾主席在會後強調這是一場「風險管理降息」，目的在避免勞動市場進一步降溫，並釋放未來仍可能逐步降息的訊號。

二、點陣圖轉鴿，年底或再降息兩次

最新點陣圖顯示，多數官員預期年底前還將降息兩次，年底利率可能降至 3.50%-3.75% 區間。這與 6 月時相比，立場更偏鴿派。市場也觀察到，房地產、公用事業等利率敏感板塊率先受惠，小型股亦獲資金青睞，但科技股表現卻呈現分化。值得注意的是，新任理事米蘭主張一次降息 2 碼，凸顯委員會內部對於政策力度仍存分歧。

三、降息效應才剛開始？背後影響更值得留意

雖然鮑爾釋出後續「逐次會議決定」的保留態度，但點陣圖已暗示降息循環啟動，未來就業數據與川普政府關稅效應，都可能左右 Fed 下一步行動。究竟這次「風險管理降息」只是開端，還是經濟軟著陸的保險槓桿？背後隱藏的機會與風險，正引發市場高度關注…