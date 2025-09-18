〈台股盤後〉Fed降息 台積電登頂帶動大漲331點再寫25769點歷史高
鉅亨網記者劉玟妤 台北
美國聯準會啟動今年首度降息，宣布降息一碼，激勵台股今 (18) 日氣勢如虹，在台積電帶動下，電子權值股鴻海、台達電、廣達同樣表現亮眼，今天終場大漲 331.11 點或 1.3%，收在最高點 25769.36 點，再度創台股歷史新高，成交量 4553.09 億元。
電子權值股今天大多走揚，台積電 (2330-TW) 漲 20 元或 1.58%，收 1285 元，鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，聯發科 (2454-TW) 收平盤，台達電 (2308-TW) 漲勢凌厲，漲逾半根停板，廣達 (2382-TW) 漲逾 2%，日月光 (3711-TW) 也漲 0.59%。
記憶體族群多頭氣盛，華邦電 (2344-TW)、力積電 (6770-TW)、旺宏 (2337-TW) 皆亮燈漲停鎖死，南亞科 (2408-TW) 漲逾半根停板，群聯 (8299-TW) 漲逾 4%，威剛 (3260-TW)、宇瞻 (8271-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。
PCB 族群今天續強，瀚宇博 (5469-TW) 昨 (17) 日啟動庫藏股，加上 PCB 需求升溫，亮燈漲停鎖死 88.7 元。另外，泰鼎 - KY(4927-TW)、精成科 (6191-TW) 漲逾半根停板，南電 (8046-TW) 漲逾 3%，富喬 (1815-TW)、楠梓電(2316-TW) 漲逾 2%。
2025 台北國際航太暨國防工業展以及台灣國際無人機暨無人載具展今天登場，不過軍工族群今天大多回檔修正，雷虎 (8033-TW)、龍德造船 (6753-TW) 雙雙跌逾半根停板，台船 (2208-TW) 跌逾 4%，亞航 (2630-TW) 跌逾 3%，事欣科 (4916-TW) 跌逾 2%。
