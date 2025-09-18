〈台股盤後〉Fed降息 台積電登頂帶動大漲331點再寫25769點歷史高

美國聯準會啟動今年首度降息，宣布降息一碼，激勵台股今 (18) 日氣勢如虹，在台積電帶動下，電子權值股鴻海、台達電、廣達同樣表現亮眼，今天終場大漲 331.11 點或 1.3%，收在最高點 25769.36 點，再度創台股歷史新高，成交量 4553.09 億元。