search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


台股

〈台股盤後〉Fed降息 台積電登頂帶動大漲331點再寫25769點歷史高

鉅亨網記者劉玟妤 台北


美國聯準會啟動今年首度降息，宣布降息一碼，激勵台股今 (18) 日氣勢如虹，在台積電帶動下，電子權值股鴻海、台達電、廣達同樣表現亮眼，今天終場大漲 331.11 點或 1.3%，收在最高點 25769.36 點，再度創台股歷史新高，成交量 4553.09 億元。 

cover image of news article
〈台股盤後〉Fed降息 台積電登頂帶動大漲331點再寫25769點歷史高。(圖：REUTERS/TPG)

電子權值股今天大多走揚，台積電 (2330-TW) 漲 20 元或 1.58%，收 1285 元，鴻海 (2317-TW) 漲逾 1%，聯發科 (2454-TW) 收平盤，台達電 (2308-TW) 漲勢凌厲，漲逾半根停板，廣達 (2382-TW) 漲逾 2%，日月光 (3711-TW) 也漲 0.59%。 


記憶體族群多頭氣盛，華邦電 (2344-TW)、力積電 (6770-TW)、旺宏 (2337-TW) 皆亮燈漲停鎖死，南亞科 (2408-TW) 漲逾半根停板，群聯 (8299-TW) 漲逾 4%，威剛 (3260-TW)、宇瞻 (8271-TW) 皆有 1 至 2% 的漲幅。 

PCB 族群今天續強，瀚宇博 (5469-TW) 昨 (17) 日啟動庫藏股，加上 PCB 需求升溫，亮燈漲停鎖死 88.7 元。另外，泰鼎 - KY(4927-TW)、精成科 (6191-TW) 漲逾半根停板，南電 (8046-TW) 漲逾 3%，富喬 (1815-TW)、楠梓電(2316-TW) 漲逾 2%。 

2025 台北國際航太暨國防工業展以及台灣國際無人機暨無人載具展今天登場，不過軍工族群今天大多回檔修正，雷虎 (8033-TW)、龍德造船 (6753-TW) 雙雙跌逾半根停板，台船 (2208-TW) 跌逾 4%，亞航 (2630-TW) 跌逾 3%，事欣科 (4916-TW) 跌逾 2%。 

文章標籤

台股盤後台積電聯準會降息記憶體PCB軍工

相關行情

台股首頁我要存股
台積電1285+1.58%
宇瞻69.1+1.17%
台達電892+6.70%
廣達279.5+2.38%
日月光投控170+0.59%
華邦電32.3+9.86%
力積電22.4+9.80%
旺宏27.05+9.96%
南亞科80+9.14%
群聯722+4.94%
威剛137+2.24%
瀚宇博88.7+9.91%
鴻海215+1.42%
泰鼎-KY27.75+7.56%
精成科129+6.61%
南電200+3.36%
富喬62.1+2.99%
楠梓電104+2.97%
雷虎144.5-5.86%
龍德造船156.5-6.01%
台船25.05-4.57%
亞航56.9-3.07%
聯發科1510+0.00%
事欣科59.2-2.63%

鉅亨贏指標

了解更多

#長紅K線突破盤整

偏強
台達電

55.17%

勝率

#上升三法

偏強
台達電

55.17%

勝率

#營收獲利增加

偏強
台達電

55.17%

勝率

#動能均線獲利股

偏強
台達電

55.17%

勝率

#帶量突破均線糾結

偏強
宇瞻

72.41%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty