鉅亨網編譯段智恆 2025-09-17 23:30

‌



根據《路透》周三 (17 日) 報導，美國聯準會 (Fed) 多項短期資金工具預計在 9 月底面臨重大考驗。市場分析師指出，隨著縮表進程推進、流動性逐步收緊，加上季末資金需求上升，Fed 設立的常設回購機制 (Standing Repo Facility, SRF) 可能首次大規模啟用，成為維繫利率穩定的重要測試。

Fed縮表進展備受矚目 資金工具迎季底大考

季底資金壓力加劇 工具使用量估大增

‌



根據市場研究機構 Wrightson ICAP 估計，Fed 隔夜逆賣回 (RRP) 月底可能從目前近乎零使用量，躍升至 2,750 億美元，反映季末資金吃緊下，金融機構更傾向將資金暫時存放於 Fed。而自 2021 年設立的常設回購機制(SRF)，則有望迎來較以往明顯的使用量，研究機構推估 9 月 30 日將達 500 億美元，高於今年 6 月底的 110 億美元。

SRF 的設計是讓金融機構能迅速以美國公債換取現金，被視為市場出現短期流動性壓力時的「安全閥」。季末銀行因調整資產負債表、財政部帳戶波動等因素，常出現資金緊縮。分析師指出，Fed 這些工具若能有效吸收波動，將有助於維持對短期利率目標的掌控力。

Fed 官員普遍接受季末資金市場波動屬於常態，並強調相關工具能在必要時發揮作用。達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan) 上月就表示，9 月可能出現暫時壓力，但 SRF 啟用將有助於 Fed 繼續推動縮表(量化緊縮, QT)，並把準備金降至更有效率的水準。

縮表進展面臨考驗 分析師警告或提前結束

自 2022 年以來，Fed 持續縮減在新冠疫情期間暴增的 9 兆美元資產負債表，市場多預期縮表將持續至明年初。不過，若 SRF 使用量在季底後仍維持高檔，可能意味流動性壓力更為持久，進而迫使 Fed 提前結束縮表。Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 曾在今夏演說中提到，準備金最終水準可能落在 2.7 兆美元左右，顯示 Fed 仍有一定空間。

不過，部分分析師認為風險正在累積。美銀證券美國利率策略主管卡巴納 (Mark Cabana) 指出，Fed 縮表導致流動性抽離過多，回購市場壓力正不斷增加。他直言，若壓力持續升高，這將成為 Fed 必須考慮提前結束縮表的訊號，最快可能在 10 月底的決策會議成為焦點。