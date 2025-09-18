Fed啟動2025年首次降息 估年底前再降息2次

鉅亨網新聞中心 2025-09-18 02:09

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三 (17 日) 宣布，將基準利率下調 25 個基點至 4.00% 至 4.25% 的區間，正式啟動 2025 年首次降息，這同時也是自去年 12 月以來的首次降息。

FOMC 週三以 11 票同意比 1 票反對的表決結果，將聯邦資金利率下調 1 碼至 4% 至 4.25% 的區間。

新任理事米蘭 (Stephen Miran) 是唯一反對者，主張降息幅度應擴大至 2 碼。

外界原以為可能加入異議的理事鮑曼 (Michelle Bowman) 與華勒 (Christopher Waller)，最終均支持 1 碼降息。

三人皆由美國總統川普任命，而川普長期要求聯準會採取更快速、幅度更大的寬鬆政策。

會後聲明再度形容經濟活動「已趨於溫和」，並新增了「就業增幅放緩」的描述，同時指出通膨「已走高，且仍處於相對偏高水準」。就業增速放緩與通膨升溫，使聯準會「物價穩定」與「充分就業」兩大目標陷入矛盾。

聲明指出：「經濟前景的不確定性依然高企。委員會密切關注雙重使命下的風險，並判斷就業面臨的下行風險已上升。」

最新公布的利率點狀圖顯示，多數官員預計年底前還會再降息 2 次，但分歧明顯。其中一名官員 (可能為米蘭) 預測年底前還會再降 5 碼。

19 名決策者中，9 人支持再降一次、10 人支持再降兩次，另有一人不贊成任何降息。

展望後續，官員預期 2026 年僅降息一次、2027 年再降一次，逐步接近 3% 的長期中性利率。

經濟預測方面，聯準會小幅上修成長展望，但失業率與通膨預估維持不變。近期數據顯示，美國經濟仍具韌性，消費支出優於預期，不過 8 月失業率升至 4.3%，創下 2021 年 10 月以來最高，就業市場疲態浮現。

本次決策前夕充斥政治角力。川普過去指控去年降息帶有政治意圖，意在偏袒民主黨候選人賀錦麗 (Kamala Harris)。他不僅公開要求聯準會快速降息，還任命米蘭進入理事會。

米蘭過去多次批評主席鮑爾 (Jerome Powell)，被視為川普的忠誠票。川普則聲稱，降息能提振低迷的房市並降低政府融資成本。

此外，法院本週阻止川普撤換拜登時期任命的庫克 (Lisa Cook) 理事，白宮指控她涉及房貸詐欺。庫克仍支持此次降息。