幣安監察脫身倒數？傳與美司法部磋商
根據《彭博》周二 (16 日) 報導，全球最大加密貨幣交易所幣安 (Binance) 據傳正與美國司法部 (DOJ) 接觸，討論提前解除原本在和解協議中設定的外部合規監察 (Compliance Monitor)。這一監察原本是幣安在 2023 年支付 43 億美元巨額罰款後，被要求設置以確保防止洗錢與違規行為。
幣安監察條件可能放寬
知情人士透露，美國檢察官正與幣安協商，允許該公司免除持續三年的外部監察要求。若成行，這將延續司法部近期對企業監察制度的「軟化」趨勢。今年以來，已有多家原本在拜登政府時期被要求設置監察員的公司獲得解除，包括嘉能可 (Glencore) 旗下兩個子公司，其在 2023 至 2024 年間監察成本高達 1.42 億美元。
司法部認為，雖然監察可降低重犯機率，但也可能造成巨額支出並干擾企業正常營運。因此部分公司被改為僅需加強合規報告，而非持續接受獨立監察。
目前幣安仍須接受兩項監察：一是司法部的要求，另一則來自財政部金融犯罪執法網 (FinCEN)。若司法部同意取消，幣安仍需維持財政部方面的監督。
幣安與美政府關係微妙
幣安自巨額和解後持續努力修補與美方的關係。創辦人趙長鵬已服完四個月刑期，並在今年 5 月的 Podcast 中表示正在尋求美國總統川普的特赦。另有報導指出，幣安協助開發的穩定幣已與川普家族企業有合作關係。
這樣的背景使司法部的決定格外受到矚目。外界認為，加密產業在美國政治勢力中逐漸獲得支持，特別是在川普重返白宮後，監管態度更趨寬鬆。據《彭博》報導，證券交易委員會 (SEC) 在川普上任後，已撤回或暫停多起對加密公司的調查或訴訟，包括對幣安的部分案件。
外部監察爭議延燒至其他案例
監察制度在其他企業案例中同樣引發爭議。波音 (BA-US) 因 737 Max 空難案件與司法部達成認罪協議時，原本規劃設置獨立監察，但最終在今年 5 月改為聘請合規顧問，而非正式監察員，以避免更嚴格的刑事責任。
司法部強調，並非所有監察都將被撤銷。例如，多倫多道明銀行 (TD Bank) 美國子公司仍需保留監察，另一家涉及欺詐美軍住房案的 Balfour Beatty 則被延長監察期至 2026 年。
隨著幣安持續與美國政府談判，市場關注司法部是否會對這家全球最大加密貨幣交易所釋出善意，提前結束部分監管要求。這不僅關乎幣安的營運自由度，也將成為觀察美國在川普政府主導下加密政策走向的重要指標。
