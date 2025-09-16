鉅亨網新聞中心 2025-09-16 14:22

區塊鏈貸款公司 Figure(FACA-US) 11 日在納斯達克上市，首日股價一度飆升 44%，公司估值達到驚人的 76.2 億美元，成為美國目前市值最高的區塊鏈金融公司之一。

Figure上市股價狂飆 成最有價值區塊鏈金融企業之一。(圖:shutterstock)

Figure 此次首次公開募股（IPO）表現強勁，發行價為每股 25 美元，首日開盤價即躍升至每股 44 美元。透過出售 3,150 萬股股票，該公司成功籌集了 7.875 億美元資金，這也反映出美國 IPO 市場，特別是對於加密貨幣和金融科技相關公司，正重燃熱情。

成立於 2018 年，由 SoFi Technologies 共同創辦人 Mike Cagney 創立的 Figure，其核心業務是營運 Provenance 區塊鏈平台。該平台專門用於發起、驗證和處理房屋淨值貸款，並已展現出顯著的成長動能。在截至 6 月 30 日的過去 12 個月中，Figure 處理了約 60 億美元的房屋淨值貸款，年增長率高達 29%。

這家公司的技術已經獲得主流金融機構的認可。根據 Figure 的數據，美國排名前 20 的抵押貸款公司中，有 10 家已在其平台上發起貸款業務。此外，投資者 DCM Ventures 透露，已有超過 20 家主要銀行正依賴 Provenance 區塊鏈來處理部分貸款。

Figure 的成功上市也引發了業界對區塊鏈在金融領域應用的深入思考。創辦人 Mike Cagney 在受訪時強調，雖然區塊鏈能夠帶來效率與透明度的提升，但產業必須在技術創新與穩健的風險管理之間取得平衡。