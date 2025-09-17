PayPal支付大進化！讓比特幣、以太幣像傳訊息一樣流通

鉅亨網新聞中心 2025-09-17 10:47

‌



支付巨頭 PayPal 宣布推出名為「PayPal Links」的全新個人化轉帳工具，此功能不僅重新定義了 P2P（點對點）支付的便捷性，更計畫在未來整合加密貨幣轉帳，達成傳統金融與區塊鏈世界融合的關鍵里程碑。

PayPal轉帳大進化！讓比特幣、以太幣像傳訊息一樣流通。(圖:shutterstock)

不同於現有公開的「PayPal.Me」收款主頁，「PayPal Links」專為單次交易設計，強調其私密性與安全性。用戶只需在 PayPal 應用程式中輸入收款金額與備註，即可生成一個一次性有效的專屬連結。這個連結能夠輕易地分享到簡訊、社群媒體私訊、電子郵件或任何群組聊天中，讓支付行為無縫融入日常溝通。

‌



這項創新帶來多項優勢：

情境化支付： 支付不再是獨立的動作，而是「隨訊息走」。朋友間分攤聚餐費用或支付自由工作者的報酬，只需一個連結，省去繁瑣的帳戶資訊核對。

流程簡化與高效率： 透過連結，轉帳過程不再需要添加好友或重複輸入帳號，收款方點擊後資金即時入帳。

安全性強化： 每個連結僅供一筆交易使用，完成後即失效。未使用的連結也會在 10 天後自動過期，保障用戶資金安全。

這項功能已於美國率先上線，並將在本月內陸續推廣至英國、義大利等其他市場，其目標是讓個人間的轉帳像傳送訊息一樣簡單直觀。

連結 Web2 與 Web3 的橋樑

「PayPal Links」最令人矚目的突破性更新，在於將加密貨幣轉帳功能整合至其 P2P 支付流程中。這意味著用戶不僅能透過該連結轉帳法定貨幣，還能直接發送或接收比特幣、以太幣以及 PayPal 自家的穩定幣 PYUSD。

這項整合的深遠意義在於，它打破了加密資產被「鎖定」在單一平台內的限制。用戶可以直接將加密貨幣從 PayPal 錢包匯出至 Venmo 或其他相容的外部加密錢包，賦予用戶對其數位資產更大的自由度。

對於一般用戶而言，這將大幅降低加密貨幣的使用門檻，讓複雜的錢包地址轉帳變得如同在 PayPal 發送連結一樣簡單。