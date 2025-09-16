川普關稅有得有失 推升通膨超預期、但十年可減赤4兆美元
鉅亨網編譯王貞懿
據《CNBC》報導，美國國會預算辦公室主任 Phillip Swagel 周一 (15 日) 表示，川普的關稅政策推升通膨程度超出預期，但長期將為聯邦政府帶來 4 兆美元收入，大幅削減預算赤字。
他的看法與華爾街分析師不同，許多華爾街分析師雖預期關稅將推高物價，但目前仍未看到明顯跡象。
Swagel 在 CNBC「Squawk Box」節目中指出，該辦公室分析顯示，經濟自 1 月以來走弱，按理應對通膨產生下行壓力。
他也分享了對川普關稅長期影響的看法，他預期，這些關稅將在未來十年減少美國預算赤字達 4 兆美元。
「其中 3.3 兆美元來自稅收，7000 億美元是避免的債務成本，」他說，「這將大幅扭轉赤字局面。」
川普關稅政策前景不明。最高法院將於 11 月初舉行口頭辯論，川普政府已就下級法院指稱「總統超越職權」判決提起上訴。在判決中，川普的絕大部分關稅措施被宣布違法。
Swagel 認為，最高法院關稅案結果是「經濟的關鍵不確定因素之一」。
不過根據該辦公室最新報告，這種不確定性將隨時間消退。9 月分析報告指出：「政策不確定性影響會逐漸消散，2027 年底前完全消失，投資將回到沒有貿易政策不確定性的水準。」
