美中就TikTok達成框架協議 川普預告周五將與習近平通話

鉅亨網編譯王貞懿 綜合外電 2025-09-15 22:29

‌



綜合外媒周一 (15 日) 報導，美國財政部長貝森特表示，美中已就社群媒體平台 TikTok 達成「框架協議」，這是在馬德里舉行的中美關稅和經濟政策談判的一部分。美國總統川普與中國國家主席習近平預計於周五通話討論相關事宜。

川普周五將與習近平通話討論TikTok美國業務的下一步規劃。(圖:Shutterstock)

貝森特向記者表示：「框架協議是轉向美國控制的所有權」，但未提供進一步細節。這項協議將使 TikTok 得以繼續在美國營運。

‌



9 月 17 日是美國政府給 TikTok 母公司字節跳動的最後期限，它必須出售該平台的美國業務，否則就會面臨被關閉。

美國國會去年通過法律，禁止蘋果 (AAPL-US) 和 Google (GOOGL-US) 等應用程式商店在提供 TikTok 下載，因為 TikTok 被視為「外國敵對勢力控制的應用程式」。

川普在 1 月延後了關閉時間，簽署行政命令給予字節跳動額外 75 天達成協議，之後又在 4 月和 6 月透過行政命令進一步延期。

美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 表示，TikTok 最後期限可能會有短暫延期以敲定框架協議。貝森特則強調：「若沒有框架協議，就不會有延期。」

川普周一也在社群媒體上暗示，他將與習近平通話討論一款受到許多美國年輕人關注的公司。（圖: Truth Social)

美國周一早些時候威脅，除非中國在出售協議中，放棄減少關稅和技術限制的讓步要求，否則將繼續禁止抖音。