李成鋼：中美就TikTok等經貿問題展開坦誠、深入、建設性溝通

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2025-09-15 23:29

中國商務部國際貿易談判代表兼副部長李成鋼周一（15 日）表示，過去兩天中美雙方在西班牙馬德里舉行會談，雙方積極落實中美兩國元首通話共識，充分發揮中美經貿磋商機制作用，在相互尊重、平等協商的基礎上，就 TikTok 等雙方關注的經貿問題進行坦誠、深入、建設性溝通。

過去兩天中美雙方在西班牙馬德里舉行會談。（圖：Shutterstock）

據《新華社》報導，李成鋼說，關於 TikTok 問題，中國一貫反對將科技和經貿問題政治化、工具化、武器化，絕不會以犧牲原則立場、企業利益和國際公平正義為代價，尋求達成任何協議。

中方將堅決維護國家利益和中資企業合法權益，依法依規展開技術出口審批。同時，中國政府充分尊重企業意願，支持企業在符合市場原則基礎上，展開平等商業談判。

美國財政部長貝森特表示，美中已就 TikTok 達成「框架協議」，而「框架協議是轉向美國控制的所有權」，但他未提供進一步細節。這項協議將使 TikTok 得以繼續在美國營運。