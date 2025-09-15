鉅亨網編譯陳韋廷 綜合外電 2025-09-15 17:40

美國內政部轄下地質調查局 (USGS)8 月 25 日公佈新版關鍵礦產草案，建議將鉀鹽、矽、銅、銀、錸和鉛等 6 種礦產增補進關鍵礦產清單，使得關鍵礦產總數達 54 種，最快將於本月底正式認定。這是依照每 3 年更新一次的例行規定行事，上次更新在 2022 年。

最快月底正式認定！美國緊急擴容6大戰略礦產 銅首度上榜劍指中國供應鏈（圖：Shutterstock）

新列入的銅與鉀鹽、鉛、錸、矽、銀等 6 種礦產，將為獲得更廣泛政府政策支持掃清道路。列入清單的礦物，可獲得美國政府資金支持，相關勘探、開採、精煉處理等項目可獲批准便利。

USGS 代理局長 Sarah Ryker 表示，礦產業去年為美國經濟貢獻超 4 兆美元，新評估方法有助於精準定位易受供應鏈中斷衝擊的產業。銅和矽被納入是因其精煉產品供應鏈存在中斷風險。

數據顯示，美國銅礦儲量佔全球 5%，但過去 10 年產量下降 20%，2023 年降 11%，2024 年續降 3%，約 45% 的銅消費依賴進口。美國銅礦產量下降，一是因為老舊礦儲量枯竭，二是新建礦場從勘探到投產平均需要 20 多年，許可證申請等就要近 10 年，最快也要 7 年。

專家指出，若鉀鹽、矽、銅、銀、錸和鉛這 6 種礦產對美供應停滯 1 年，美國 GDP 將減少 49.5 億美元。川普政府正加緊擴充生產武器等所需礦物採購網，此次追加指定將加速國內生產，政府計畫加強生產支援。