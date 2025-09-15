鉅亨網編輯林羿君 綜合報導 2025-09-15 07:16

‌



全球金融市場本週將迎來一場前所未有的「央行超級週」風暴。在短短 36 小時內，包括美國聯準會（Fed）、加拿大央行、英國央行及日本央行在內的多家主要央行，將密集發布最新的利率決策，為全球經濟的第四季度定下基調，並可能引發市場的劇烈波動。

央行超級週來了！全球利率36小時狂潮 為Q4經濟定調。(圖:shutterstock)

本週最受矚目的焦點無疑是聯準會的 FOMC 會議的利率決議。市場普遍預期，聯準會將宣布自川普第 2 任以來首次降息，幅度可能為 25 個基點。儘管聯準會主席鮑爾曾對關稅可能引發的通膨壓力保持警惕，但近期美國就業市場的疲軟跡象，為降息提供了充足的理由。

‌



這項決策同時也回應了白宮長期以來降低借貸成本的強烈呼籲。根據彭博經濟研究分析，此次降息不僅是為了應對經濟數據，也反映了聯準會希望藉此抵禦來自白宮對其獨立性的進一步威脅。在聯準會決策前，本週公布的美國零售銷售與失業救濟金申請數據，將成為市場評估經濟狀況的重要參考。

各國央行步調不一 全球經濟走向分歧

儘管聯準會可能轉向寬鬆政策，但全球其他主要經濟體的央行步調並不完全一致。

加拿大央行與聯準會同步： 緊跟聯準會之後，加拿大央行也預計將採取降息行動。鑑於近期令人失望的就業數據及第二季的經濟萎縮，市場普遍預期該行將下調基準隔夜利率。

英國央行： 在 8 月出現罕見的意見分歧後，英國央行預計將維持利率不變。本次會議的另一大焦點將是其縮減資產負債表的「量化緊縮」（QT）計劃。由於近期市場動盪，官員們可能會大幅放緩縮減步伐，以穩定市場。

日本央行： 日本央行在週五的會議上預計也將維持利率不變。儘管該行有朝向政策正常化的傾向，但短期內並無緊縮行動的明確訊號。投資者將密切關注行長植田和男的會後發言，以尋找未來政策走向的任何線索。

新興市場觀望： 在本次「央行超級週」中，多數新興市場經濟體的央行預計將保持謹慎的觀望姿態。例如，巴西、印尼和南非的央行都預計將維持現有利率不變，特別是巴西央行，幾乎確定會將其借貸成本維持在 19 年來的最高點。

這些決策將直接影響佔全球經濟總量五分之二的經濟體，涵蓋七國集團（G7）中的四個國家。對於全球投資者和交易員而言，這將是一段充滿挑戰與機遇的時期。各國央行政策的分歧可能導致貨幣市場的波動性顯著加劇，特別是對於全球半數交易最活躍的貨幣，其匯率將受到直接影響。