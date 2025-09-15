鉅亨網編輯林羿君 2025-09-15 09:49

美國總統川普周日 (14 日) 再次努力說服美國上訴法院，允許他在本週聯準會利率投票前，罷免理事麗莎 · 庫克（Lisa Cook）。他向法院重申，庫克未能反駁有關抵押貸款詐欺的指控。

Fed開會倒數 川普再度敦促法院准他「拔掉」庫克。（圖：REUTERS/TPG）

川普上週要求位於華盛頓的上訴法院，中止下級法院 9 月 9 日的禁制令，該禁制令阻止他解僱庫克，同時庫克對解僱決定提起訴訟。由三名法官組成的上訴小組最快可能在週一做出裁決。

如果上訴法院拒絕司法部提出的所謂「暫緩令」（stay order）請求，總統很可能會立即要求最高法院介入，這將在備受關注的 9 月 16 日至 17 日聯準會政策會議之前，引發雙方與大法官之間的一系列最後關頭的爭辯。

川普上週提出解僱庫克，是因為他的死忠支持者、聯邦住房金融局局長比爾 · 普爾特（Bill Pulte）指控庫克涉嫌抵押貸款詐欺。普爾特說，庫克為了取得比較好的貸款條件，把她在喬治亞州和密西根州的兩間房子都謊報為主要居住地。然而，些交易都發生在她在聯準會任職之前。

美國司法部在周日下午提交的文件中表示，庫克「沒有對抵押貸款協議表面上明顯的矛盾陳述提供任何解釋，僅憑這一點就足以構成暫停執行這項特別」初步禁令的理由。

根據彭博取得的文件，庫克曾將這處有爭議的喬治亞州房產描述為「度假屋」。川普這次新提交的文件，就是在這些資訊揭露的幾天之後。這份 2021 年 5 月的貸款預估單由一間信用合作社發出，當時庫克還沒有買下這間房子，而文件內容顯示，她告訴貸款方，這處房產不會是她的主要居住地。

庫克的律師阿比 · 洛厄爾 (Abbe Lowell)13 日在提交的文件中提出最後辯論，反駁川普的暫緩申請。他一再主張，如果法院允許這位經濟學家因動機可疑、未經證實的指控而遭到解職，聯準會的獨立性將被摧毀。

他在文件中寫道，「像聯準會這樣的央行之所以獨立，是有其原因的：即使僅僅是政治干預的觀感，也足以摧毀投資人信心，投資人信心對於經濟成長與穩定至關重要。而這一切一旦發生，就再也無法挽回。」