2025-09-12

全球降息潮來勢洶洶，在聯準會 (Fed) 下周二 (16 日) 召開貨幣政策會議前夕，多國央行率先行動，引發國際市場廣泛關注。

降息潮來襲！多國央行搶在Fed利率會議召開前大放水 「這一國」狂降10碼（圖：Shutterstock）

秘魯央行周四 (11 日) 宣布降息 1 碼，將基準利率從 4.5% 下調至 4.25%，符合接受《彭博資訊》調查 8 位經濟學家的平均預期。

秘魯央行發出聲明說，此次降息主要因為通膨壓力有所緩解，8 月整體通膨率從 7 月的 1.7% 降至 1.1%，此次行動後已接近預估的中性利率水準，不過這被視為暫時現象，因為部分食品價格回落超出預期。

祕魯核心通膨率年增率從 7 月的 1.7% 升至 8 月的 1.8%，接近通膨目標區間中點，一年期通膨預期穩定在 2.2%，處於目標區間內。

秘魯央行預估，今年底通膨年增率將接近目標區間中點，核心通膨率維持在 2% 左右。

經濟方面，8 月多數經濟狀況指標改善，但與經濟活動預期相關指標好壞不一，不過整體仍處樂觀區間。同時，祕魯央行警告，全球經濟受國際貿易限制措施影響，中期成長前景偏向下行，將密切關注通膨及相關因素，下次貨幣政策會議在 10 月 9 日舉行。

此外，土耳其央行周四也宣布將基準利率從 43% 下調至 40.5%，降息 250 個基點，超出市場預期的 200 個基點。儘管土國今年第二季經濟成長率高於預期，但內需仍舊疲軟，食品和服務項目價格對物價有上行壓力。

土耳其央行表示，將保持緊縮立場直至實現價格穩定，中期目標是將通膨率降至 5%。

2022 年 10 月，土耳其通膨率曾達 85.5% 峰值，2023 年中期起升息應對，今年以來通膨有所回落，8 月通膨年增率回落至 32.95%。土耳其央行 7 月已重啟降息，將基準利率大幅調降 300 個基點至 43%。