美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周四 (11 日) 在接受《CNBC》採訪時表示，美國最終有望與台灣、瑞士與印度達成貿易協議，並透露南韓雖已宣布與華府達成協議，但仍未正式簽署文件。此番談話顯示，在美國總統川普貿易政策與部分關稅法律權限持續受到關注之際，仍存在推動進展的契機。

台美談判進展曝光！盧特尼克暗示「重大協議」臨近

盧特尼克強調：「我認為印度問題會解決，一旦他們停止購買俄羅斯石油。我們與台灣有一個重大協議即將到來，我們大概也會和瑞士達成協議。」他並補充道，南韓的協議仍需看「是否會真正完成簽署」。

這番說法比盧特尼克近幾周的其他表態更為樂觀，意味著部分至今無法降低關稅的國家，可能迎來談判突破的窗口。

不過部分業界人士仍保持樂觀，包括歷峰集團董事長魯伯特 (Johann Rupert) 就表示，正與談判代表保持聯繫，對解決爭端有信心。

至於台灣，企業正承受川普關稅計畫帶來的壓力，多數出口產品被課徵 20% 關稅，且半導體產業可能面臨額外加徵。台灣對美貿易順差已創下歷史新高，主因是人工智慧 (AI) 發展帶動對晶片的龐大需求。盧特尼克點名與台灣有「重大協議」正在推進，讓外界關注此舉是否能緩解產業壓力。

印度方面，盧特尼克則釋出條件，要求該國停止購買俄羅斯石油，才能推動協議。印度是川普任內首個宣布進展的貿易夥伴，但隨後談判陷入僵局。川普本週表示，將於未來數週與印度總理莫迪 (Narendra Modi) 會談。

南韓則已宣布與美方達成協議，內容包括降低美國汽車關稅並承諾投資。不過盧特尼克證實，該協議迄今尚未簽署。近期美國移民當局突襲檢查韓企在喬治亞州的合資電池廠，進一步引發外界對簽證與後續投資的疑慮。