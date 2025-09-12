台美談判進展曝光！盧特尼克暗示「重大協議」臨近
鉅亨網編譯段智恆
美國商務部長盧特尼克 (Howard Lutnick) 周四 (11 日) 在接受《CNBC》採訪時表示，美國最終有望與台灣、瑞士與印度達成貿易協議，並透露南韓雖已宣布與華府達成協議，但仍未正式簽署文件。此番談話顯示，在美國總統川普貿易政策與部分關稅法律權限持續受到關注之際，仍存在推動進展的契機。
盧特尼克強調：「我認為印度問題會解決，一旦他們停止購買俄羅斯石油。我們與台灣有一個重大協議即將到來，我們大概也會和瑞士達成協議。」他並補充道，南韓的協議仍需看「是否會真正完成簽署」。
這番說法比盧特尼克近幾周的其他表態更為樂觀，意味著部分至今無法降低關稅的國家，可能迎來談判突破的窗口。
瑞士方面，川普政府對其產品加徵 39% 關稅，為所有已開發經濟體中最高。盧特尼克先前曾批評瑞士對美藥品出口龐大，認為其從美國消費者身上牟利。瑞士談判代表則主張，兩國貿易順差被黃金精煉等特殊因素放大。重稅已波及手錶、製藥到工業領域，並讓總統凱勒蘇特 (Karin Keller-Sutter) 上月訪美卻無果而返，面臨國內壓力。
不過部分業界人士仍保持樂觀，包括歷峰集團董事長魯伯特 (Johann Rupert) 就表示，正與談判代表保持聯繫，對解決爭端有信心。
至於台灣，企業正承受川普關稅計畫帶來的壓力，多數出口產品被課徵 20% 關稅，且半導體產業可能面臨額外加徵。台灣對美貿易順差已創下歷史新高，主因是人工智慧 (AI) 發展帶動對晶片的龐大需求。盧特尼克點名與台灣有「重大協議」正在推進，讓外界關注此舉是否能緩解產業壓力。
印度方面，盧特尼克則釋出條件，要求該國停止購買俄羅斯石油，才能推動協議。印度是川普任內首個宣布進展的貿易夥伴，但隨後談判陷入僵局。川普本週表示，將於未來數週與印度總理莫迪 (Narendra Modi) 會談。
南韓則已宣布與美方達成協議，內容包括降低美國汽車關稅並承諾投資。不過盧特尼克證實，該協議迄今尚未簽署。近期美國移民當局突襲檢查韓企在喬治亞州的合資電池廠，進一步引發外界對簽證與後續投資的疑慮。
盧特尼克最後補充道：「日本已經完成簽署。握總統的手是一回事，但真正簽上名字則是另一回事。」
- 核心地段×重大建設 國際資產新選擇
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 通膨壓力未減！美8月CPI年升2.9%創7個月新高 但Fed降息基調不變
- 傳瑞士擬在美建黃金精煉廠 爭取川普政府鬆綁關稅
- 〈美股早盤〉主要指數開高 CPI數據未改Fed降息預期
- 調查：9月降息跑不掉！Fed年底前可能再降一次
下一篇