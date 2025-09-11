〈台股開盤〉漲逾300點 台積電天價1230元帶飛大盤續寫歷史高

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-11 10:31

台股今 (11) 日在台積電 (2300-TW)8 月營收創歷年同期新高下領軍，大盤再度延續近日火熱，開盤跳空上揚，再創歷史新高點，大漲 316.71 點，以 25,541 點觸及新高價，盤面以半導體相關電子股成為強勢類股，盤中漲幅收斂，漲 1%、漲 255 點、暫收 25,405 點，成交量暫收 2,668 億元。

台積電創新高價，台股早盤續寫歷史高點一度漲逾316點。(鉅亨網資料照)

在權值股部分，台積電營收亮眼，年增 33.8%，創單月歷史次高，激勵股價續寫新高開盤攻上 1,260 元，漲逾 2.4% ，貢獻大盤漲點約 240 點；鴻海 (2317-TW) 開盤小漲 0.95，報 212 元；聯發科 (2454-TW) 則小漲 1% 至 1,510 元；台達電 (2308-TW) 開高震盪走低跌 1%；廣達 (2382-TW) 跌 1.4%。

盤面上，台股今日以半導體相關族群表現較強，塑化、生技、鋼鐵等傳產股相對疲軟。

電源概念股部分受惠 AI 需求強勁，除了高價股台達電漲多休息，包括基期較低的光寶科 (2301-TW) 漲 6.4%、加百裕 (3323 -TW) 亮燈飆漲停、東元 (1504 -TW) 漲逾半根漲停板。

記憶體族群近日受法人青睞，今日股價表現亮眼，包括南亞科 (2408-TW) 漲 3% 以上、華邦電 (2344 -TW) 開盤漲逾 4%、品安 (8088 -TW) 漲 3.7%、威剛 (3260 -TW) 一度漲 2% 以上。

法人表示，觀察 9 月 17 日聯準會確定降息前，寬鬆預期心理可望再引領美股台股走強，但美股 9 月魔咒不容小覷，過去十年標普 500，在 9 月平均跌 2.3％，台股 9 月亦跌多漲少，FED 會後需留意利多出盡之短線，有漲多修正的風險。