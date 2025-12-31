鉅亨網記者彭昱文 台北
台股今 (31) 日迎來 2025 年最後一個交易日，在台積電走高下，早盤漲近 200 點，衝上 28901.22 點，再度改寫歷史新高。今日同時收日線、月線、季線、半年線及年股，可望同步收紅，不過，年末交投清淡，預估量降至約 4200 億元。
台積電 (2330-TW) 近日在官網更新，宣布 2 奈米 (nm) 製程已於第四季如期進入量產階段，台積電今日早盤以平盤 1520 元開出後，隨即走高上漲，一度衝上 1540 元再創新高，也帶動加權指數走揚。
其餘權值股表現來看，電子代工指標走強，鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 漲約 1%、英業達 (2356-TW)、神達 (3706-TW) 漲逾 2%；聯發科 (2454-TW)、日月光投控 (3711-TW) 等也都小漲；群創 (3481-TW) 延續攻勢，早盤漲逾 8%。
記憶體族群續強，南亞科 (2408-TW)、華邦電 (2344-TW) 漲逾 3%，高價股方面，創意 (3443-TW) 漲 3%、光聖 (6442-TW) 漲逾 2%，富世達 (6805-TW)、嘉澤 (3533-TW) 等也走揚。非電族群則以華新 (1605-TW) 漲 3% 較強。
