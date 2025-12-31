台股今 (31) 日迎來 2025 年最後一個交易日，在台積電走高下，早盤漲近 200 點，衝上 28901.22 點，再度改寫歷史新高。今日同時收日線、月線、季線、半年線及年股，可望同步收紅，不過，年末交投清淡，預估量降至約 4200 億元。