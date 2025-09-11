〈焦點股〉康霈減肥藥臨床三期延後再吞跌停 3萬張委賣單待消化

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-09-11 12:49

康霈 *(6919-TW) 才剛躋身台灣 50 成份股，但於法說會指出減肥新藥 CBL-514 臨床三期試驗延後半年，繼昨 (9) 日跌停後，即便康霈強調是「主動延期」，仍難救股價表現，今 *(10) 日再吞一根跌停，委賣單超過 3 萬張。

康霈減肥藥臨床三期延後再吞跌停，3萬張委賣單待消化。(圖：康霈提供)

康霈今天開盤即跌停鎖住 207 元，摜破月線，排隊委賣單超過 3 萬張，成交量則超過 4000 張。至於三大法人近日籌碼動向，周一 (8 日)、周二 (9 日) 連續賣超後，昨天轉為買方，本周一至周三合計賣超 2480 張。

康霈指出，在臨床三期試驗中使用的 AFRS，皆依照美國 FDA 法規要求開發，並完成確效，且 FDA 對 CBL-514 擬定適應證、三期試驗設計、產品安全性與療效無疑慮，FDA 也未禁止公司啟動臨床三期收案，僅建議修改將受試者自評量表 (PR-AFRS) 表達方式，讓受試者更好判讀，以減少誤判。