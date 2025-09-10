鉅亨網編輯林羿君 2025-09-10 16:10

OpenAI 週三 (10 日) 表示，正在尋求擴大與 SK 海力士、三星電子等韓國科技企業的合作夥伴關係，以打造人工智慧基礎設施。

OpenAI看上韓國AI硬實力 盼加強與SK海力士、三星合作。(圖:shutterstock)

韓聯社報導，OpenAI 席策略長 Jason Kwon 在首爾舉行的記者招待會上表示：「我認為，在物理數據中心建設層面，有很多可以與 OpenAI 合作的方式。」

他進一步稱，「在硬體晶片方面，我認為我們與 SK 和三星等公司有很多很好的合作選擇。」

在記憶體市場上，SK 海力士和三星電子佔據了世界領先地位，特別是在人工智慧運算和資料中心的關鍵零件高頻寬記憶體（HBM）領域，SK 海力士佔據了主導地位。

Jason Kwon 是在 OpenAI 在首爾正式開設韓國辦事處之際發表上述言論，這是該公司全球擴張計劃的一部分。 OpenAI 韓國是該公司在全球的第 12 個辦事處，在亞洲的第三個辦事處。

他表示，韓國是人工智慧創新的理想之地，擁有大量研究人員、開發人員和創造者。並指出，「韓國長期以來一直被公認為全球科技強國。韓國擁有先進的基礎設施、創新企業和早期採用者，使其成為人工智慧創新的理想中心。」

Kwon 強調，韓國已成為 OpenAI 成長最快的市場之一，ChatGPT 訂閱量在亞洲排名第一。

他還表示，OpenAI 計劃加強與韓國學術界的合作，並指出本週稍後將與首爾國立大學簽署備忘錄。