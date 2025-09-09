鉅亨網編譯段智恆 2025-09-09 20:01

《華爾街日報》(WSJ) 周二 (9 日) 援引知情人士消息報導，全球最具價值的人工智慧 (AI) 新創公司 OpenAI 正面臨嚴峻挑戰，原定將非營利結構轉型為營利公司的計畫遭遇社會團體強烈反對，加州與特拉華州檢察總長展開調查，還有投資人將約 190 億美元資金綁定轉型結果。若重組失敗，恐重挫未來募資與上市前景。

投資人、檢察官全出手！OpenAI轉型危機大爆發

監管壓力升高

知情人士透露，OpenAI 內部曾討論過一旦轉型遭遇阻礙，不排除考慮將公司搬離加州。不過，發言人澄清目前並無此計畫。加州與特拉華州檢察總長正在調查 OpenAI 的重組案，理由是該公司受非營利組織控制，轉型後可能違反公益信託法。若確認違規，檢方可提告或要求和解金。

監管疑慮還因 ChatGPT 被曝出涉及數起自殺事件而升高。兩州檢察總長上周致函 OpenAI，要求強化 AI 安全承諾，指控公司優先追求用戶規模與營收，而忽視「為公益開發 AI」的創辦使命。信中直言：「近期死亡事件令人無法接受，已動搖美國民眾對 OpenAI 及整個產業的信任。」

資金與投資人壓力

OpenAI 目前以非營利組織控股、子公司營運的特殊架構運作，不發行傳統股權，而是透過「分潤單位」吸引投資人。然而此結構逐漸失去支持，投資人要求轉型為一般營利公司。

知情人士指出，過去一年 OpenAI 籌得的資金中，約有 190 億美元——接近總額的一半——都附帶條件，投資人必須能獲得新公司的股權。若重組不成，資金恐遭撤回，將嚴重阻礙 OpenAI 興建大型資料中心、開發自製晶片與維持 AI 研發領先地位的計畫。

雖然美國總統川普於 7 月 4 日簽署的《大而美法案》提供減稅誘因，以鼓勵企業投資，但 OpenAI 的高額虧損與轉型爭議，使募資與上市之路充滿不確定性。

反對聲浪與外部挑戰

OpenAI 去年底宣布轉型計畫後，迅速引來慈善基金會、非營利組織及勞工團體的反對。他們認為 OpenAI 受益於非營利身分，如今卻要轉為營利，等於背離公益使命，資源應回饋社會。加州最大的慈善基金會之一舊金山基金會，曾領銜逾 60 家團體向檢察總長請願，要求徹查其免稅資格。

勞工團體同樣強硬。加州勞工聯盟主席岡薩雷斯 (Lorena Gonzalez) 表示：「他們受益於非營利地位，如今將賺取巨額利潤，這筆錢理應回到原本屬於人民的地方。」

外部競爭對手也趁勢出招。Meta(META-US) 遊說加州檢方阻止轉型，馬斯克旗下的 xAI 更對 OpenAI 提起訴訟，指控其轉型違反非營利使命，案件預計明年開庭。OpenAI 則反駁訴訟「毫無根據」。