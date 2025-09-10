「一睜眼就是工作」蘋果i17、Air等新機齊發 鄭州富士康產線近滿載 近20萬人兩班制趕工

鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-10 12:40

蘋果 (AAPL-US)周二 (9 日) 正式發表 iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro 及 iPhone 17 Pro Max 四款新機型，其中 iPhone 17 Pro 系列的橘色、藍色、銀白色三款配色機型均由富士康鄭州港區生產。

蘋果i17、Air等新機齊發 鄭州富士康產線近滿載 近20萬人兩班制趕工(圖取自蘋果官網)

中國《界面新聞》報導，目前，廠區正處於 iPhone 17 系列產品量產爬坡期，人力需求持續攀升。知情人士透露，今年招人比去年多，8 月返費最高 9800 元，高價時一天進幾萬人，連著一周沒停。

‌



每到蘋果秋季新品發佈期間，鄭州港區工廠進入全年最繁忙期，臨時工需求驟增，返費價格便隨之攀升。今年 6 月底的 4800 元，三天後漲到 5000 元，7 月下旬突破 8000 元，8 月最高已喊到 9800 元，8 月底一度回落到 7300 元，9 月初又迅速回升突破 9000 元。

除「返費工」外，時薪工人是富士康另一類臨時工。上周五 (5 日)，富士康鄭州港區近 2000 名派遣工在分發現場等待。

不過，這一人數規模並非頂峰。河南當地人力仲介李益 (化名) 透露說：「以前最多時有 40 萬人，那時蘋果更火，主要靠富士康。現在訂單分散了。」港區人力服務中心工作人員也說，近期每天有數千人入職。

一位老員工表示，派遣工工期通常僅兩三個月，涵蓋新品產量爬坡期後，產線便會逐步縮減。

作為富士康鄭州港區規模最大的廠區，航空港廠區佔地 560 萬平方公尺，沿雍州路分為 A 至 K 多個子廠區，道路兩側停滿員工車輛。它是富士康在中國最大工廠，同時也是蘋果全球最大組裝廠，多數 iPhone 高端機型在此組裝。每年 8 月中下旬至 11 月，廠區都會進入全年最繁忙時段，產線幾乎拉滿。

33 歲的老金 (化名) 是 8 月中以返費工身分入職的，主要做貼泡棉工序。他說：「每天兩眼一睜就是幹。加班也成了常態。」周一到周六，他每天至少工作 8 小時，大多數時候還要再加 2 小時，「工作日加班費是平時的 1.5 倍，周末 2 倍，組裡工友基本都選擇加班，大家還是想多賺點錢。

但即便有加班費，工作強度還是超出了老金的預期強度。老金說：「剛開始一天貼幾百台泡棉，到後來就要上千台。整天都在重複同一個動作，簡單，卻枯燥。我覺得堅持不到拿返費了，太累了。」依照規定，老金必須幹滿 3 個月，才能拿到返費。

目前，在生產車間內，近 20 萬名工人實施兩班倒，負責擰螺絲、貼膜、組裝零件等工序，傳送帶上的 iPhone 17 成型後進入包裝車間，最終裝入印有蘋果 logo 的白色包裝盒。