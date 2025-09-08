艾司摩爾殺入AI！豪擲15億押注「歐洲版OpenAI」Mistral、成最大股東

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-09-08 16:20

知情人士透露，荷蘭晶片製造設備大廠艾司摩爾 (ASML-US) 計劃斥資 13 億歐元（約 15 億美元） 投資法國人工智慧新創 Mistral AI，成為其最大股東，進一步強化歐洲在 AI 領域的自主性。

艾司摩爾殺入AI！豪擲15億押注「歐洲版OpenAI」Mistral。(圖：Shutterstock)

根據《路透》報導，Mistral 正在進行 17 億歐元（約 20 億美元）的 C 輪融資，艾司摩爾的入股將讓其獲得公司董事會席位。

知情人士表示，本輪融資將使 Mistral 以 100 億歐元（約 117 億美元）的投前估值，成為歐洲最具價值的人工智慧公司。

Mistral 將成為歐洲最具價值的人工智慧公司。(圖：Shutterstock)

Mistral 自成立以來，一直被視為法國乃至歐洲的 AI 代表，競爭對手包括美國的 OpenAI 與 Google(GOOGL-US) 。

外界普遍認為，此次艾司摩爾的投資將有助於 Mistral 降低歐洲對美國與中國 AI 技術的依賴，進一步推動本土科技自主。

Mistral 成立於 2023 年，由前 DeepMind 研究員 Arthur Mensch 前 Meta(META-US) 研究員 Timothée Lacroix、Guillaume Lample 共同創辦。該公司去年完成 B 輪融資後估值超過 60 億美元，並獲得輝達 (NVDA-US) 的支持。

另一方面，艾司摩爾是全球唯一能供應極紫外光（EUV）微影設備的公司，主要客戶涵蓋台積電 (2330-TW) 與英特爾 (INTC-US) 。單台 EUV 設備售價高達 1.8 億美元，是製造最先進晶片不可或缺的工具。

值得注意的是，艾司摩爾此次投資不僅是單純的資金合作，更可能帶來技術互補效應。