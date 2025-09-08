〈焦點股〉傳博通拿下OpenAI大單 矽光供應鏈眾達-KY盤中鎖漲停

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-09-08 11:28

外傳美國晶片大廠博通 (AVGO-TW) 與 OpenAI 簽下價值 100 億美元的訂製 AI 晶片訂單，以緩解長期困擾的 GPU 短缺問題，加上近期博通財報公告優於市場預期、展望樂觀。眾達 - KY (4977-TW) 做為博通矽光子 (CPO) 供應鏈大廠，激勵今 (8) 日開高走高，盤中在大單敲進下，亮燈攻上漲停。

傳博通拿下OpenAI大單，CPO供應鏈眾達-KY盤中亮燈鎖漲。。(圖:shutterstock)

據外媒報載，博通執行長在財報會議中透露，公司已與一神祕客戶展開深度合作，據悉就是 OpenAI，博通將獲得超過 100 億美元的 AI 基礎設施訂單，看好明 (2026) 年營收在 AI 部分將有大幅成長，雖 OpenAI 尚未正面回覆，但市場預估 OpenAI 將成為博通拓展 AI 版圖的一大合作夥伴，為博通挹注強大的成長動能。

在台灣供應鏈中，眾達 - KY 於已 2021 年起與博通共同合作開發 CPO，目前眾達 - KY 為博通多項高階產品的獨家供應商，博通接大單有望挹注眾達 - KY 營收增長。

法人也表示，目前眾達 - KY 在 CPO 中的雷射光學封裝產品，經客戶認證後，預期 2026 年可望進入量產階段。