鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-09 17:10

近期躋身基準恒生指數及恒生中國企業指數成分股行列的泡泡瑪特股價今 (9) 日小幅反彈 0.21% 至每股 288.2 港元，終止昨日劇烈跌勢，專家認為 LABUBU 二手價格暴跌不是泡泡瑪特近期股價劇烈波動原因，主要是受到技術性拋售導致。

泡泡瑪特止跌反彈！大摩：二手價格可能誤導 技術性拋售是近日股價波動原因（圖：Shutterstock）

摩根士丹利 (下稱大摩) 近期出具研究報告指出，泡泡瑪特近期股價大幅波動，更多是因為市場技術面與投資人情緒因素所驅動，而非基本面出現惡化。儘管泡泡瑪特旗下熱門 IP 產品 LABUBU 在二手市場的價格出現顯著下滑，引發市場恐慌並導致股價重挫，但大摩仍對其長期發展前景保持樂觀，認為市場或許對某些高頻交易數據反應過度，尤其是二手市場價格波動，未必能真實反映整體供需狀況。

泡泡瑪特昨日大跌 7.5% 至每股 287.6 港元，失守 300 港元大關，引發市場廣泛關注。此次股價震盪的直接導火線是該公司旗下熱門產品 LABUBU 系列在二手市場的價格出現「雪崩式」下跌。

曾經被市場炒作至上萬人民幣的隱藏款盲盒，如今價格已腰斬，部分款式甚至低於官方發售價，整體潮玩投機熱潮迅速降溫，市場情緒明顯轉向悲觀。

然而，大摩在報告中選擇力挺泡泡瑪特。以 Dustin Wei 為首的分析師指出，當前股價的劇烈波動，主要來自技術性因素與短期市場情緒，而非公司基本面的改變。

大摩強調，二手交易市場僅佔泡泡瑪特整體供應與需求的一小部分，特別是在公司積極提升產能、打擊「黃牛」炒作的政策背景下，過度依賴二手市場價格作為投資判斷依據，可能會產生嚴重誤導。

大摩也在報告中進一步指出，LABUBU 二手價格的暴跌，其實是市場反覆出現的過度反應之一。早在之前，市場就曾因該系列產品的二手價格波動而多次出現情緒性拋售，此次也不例外。

數據顯示，8 月 28 日發售的迷你 LABUBU 系列，隱藏款在發售當晚曾被炒至近千元人民幣，整組二手價格一度高達 1500 至 3200 元，但過了一周便開始持續下探。目前，第四代 LABUBU 整組二手價已經回落至 1400 至 1850 元 (人民幣，下同)，部分冷門款式甚至低於官方 79 元的發售價，舊款如第三代 LABUBU 的二手價也從今年 6 月高點 1380 元跌至 600 至 700 元區間，引發部分黃牛暫停收貨，市場投機者面臨虧損壓力。

儘管市場情緒低迷，大摩依舊維持對泡泡瑪特的「增持」評級，並將其列為首選股。該行認為，以 2026 年預估本益比 24 倍來看，泡泡瑪特目前的估值對投資人具有吸引力。

大摩強調，公司擁有強大的 IP 矩陣與全球化擴張潛力，這些核心成長動能並未改變。LABUBU 雖是重要銷售驅動力，貢獻今年上半年 35% 銷售額，但其他如 Molly、Skullpanda、Dimoo 和 Crybaby 等核心 IP 也合計貢獻 35% 的業績，其中 Crybaby 上半年銷售占比為 9%，Twinkle Twinkle 為 3%，且這些系列的销售占比預期還將提升，有助於收入結構更多元化。