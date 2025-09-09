鉅亨網編輯林羿君 2025-09-09 15:04

隨著美國勞動力數據降溫，市場押注聯準會將加快寬鬆政策腳步，全球債券市場迎來強勁反彈。全球債券指數已從 2022 年的低點飆升逾 20% ，達到 2022 年 3 月以來新高。

Fed將重啟降息 全球債券價格較2022年低點大漲20%。(圖:shutterstock)

彭博全球綜合債券指數（GlobalAgg Index）追蹤已開發與新興市場的主權及公司債，隨著整體固定收益市場的反彈，已升至自 2022 年 3 月以來的最高水準。

交易員普遍預計聯準會將在下週降息，甚至有部分人士押注將大動作降息半個百分點。在通膨趨緩與勞動力市場緊縮跡象的背景下，各國央行紛紛調降借貸成本，推升了債券價格。

西太平洋銀行金融市場策略主管馬丁 · 惠頓（Martin Whetton）指出：「殖利率曲線方向性明確，引發了對報酬率的追逐，這也可能是受到美國市場空頭部位顯著增加的影響。」