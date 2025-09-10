鉅亨網編譯陳韋廷 2025-09-10 14:10

中國網路巨擘騰訊控股 (00700-HK) 正悄悄推動一項資本市場重大版面，打算最快本月發行離岸人民幣債券，為該科技巨頭自 2021 年 4 月以來首次重返離岸債券市場，引發市場廣泛關注。

騰訊時隔四年重返「點心債」市場 專家曝兩大意義及兩大原因（圖：Shutterstock）

專家指出，騰訊此次發債時點頗具深意。一方面，騰訊面臨兩筆共 15 億美元債券於 2026 年初到期的償付壓力，一筆票面利率 1.81%、2026 年 1 月到期，另一筆利率 3.575%、2026 年 4 月到期，當前交易價格均維持在 99 以上，顯示市場對騰訊能力安排充足，但已提前融資能力。

‌



值得注意的是，這並非騰訊首次籌劃境外發債。早在去年 11 月，騰訊便曾探索發行美元債及離岸人民幣債券的可能性，但最終未能落地。此次重啟發債計劃，反映出其騰訊當前市場環境判斷更趨積極。

數據顯示，今年以來，「點心債」(香港發行的人民幣計價債券) 發行量已達 462 億美元，創下歷史新高，百度等科技巨頭近期亦密集參與，反映出企業對中國貨幣政策及利率環境的樂觀預期。

騰訊的財務基本面也為此次發債提供強健的支撐力道。今年第二季財報顯示，騰訊經調整淨利 630.5 億元 (人民幣，下同)，年增 10%，營收亦年增 15% 至 1845 億元，業績超出市場預期。

騰訊總裁劉熾平在財報記者會上明確表示，AI 領域投入持續加碼，暗示技術創新策略需要更多資金支持。此外，騰訊股價周二 (9 日) 一度觸及每股 628 港元，創多年新高，最終收報 627 港元，單日漲幅 1.54%，強勁表現為融資成本降低提供了助力。

分析師認為，騰訊此次發行「點心債」不僅是為債務再融資，更可能是為未來策略投資和業務擴張儲備資金。

隨著中國金融市場開放與人民幣國際化進程推進，「點心債」市場也正在加速擴容，騰訊等龍頭企業的參與將進一步提升市場活躍度。